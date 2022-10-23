解決青年買房困境　賴香伶推一站一宅、囤房特別稅

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賴香伶表示，解決青年困境首重落實居住正義、改善居住環境、讓年青人買得起房、租得起房。她提出以捷運基地為核心打造「一站一宅」，同時在桃園推動囤房特別稅，桃園空屋率8.6%，讓3房以上房東主動釋出加入「包租代管」，若不願釋出就課徵囤房特別稅率，擁有3房以上者課較高特別稅。
賴香伶表示，國會推動開政府讓資訊揭露，地方政府與議會資訊也應該公開揭露，青年首都包括「開放政府」，最近大家關心桃園運動中心的工程弊病，以公共工程為例，設立公共工程儀表板等，同時都市計畫審議透過公聽會公開。
賴香伶也提出誘因讓學子畢業後留在桃園，她指出，桃園有17所大學，每年有萬名畢業生，若當選將成立就業招商委員會，不只勞工加強勞檢，為改善年輕人起薪永遠是28萬問題，將政府委外專案，招標時條件要求招募員工起薪3萬元起薪，
賴香伶在結論時表示，桃園每年1400億預算不是小數字，升格後的桃園是清新的都市，但是民進黨執政8年沒有覺得做不好的嗎？鄭運鵬與鄭文燦市長都不承認現在桃園財政負擔已進入深水區，他們認為調借的資金與自償性部分還是樂觀，這是欺騙市民，市民應該要知道捷運「三星六線」以後要營運會很辛苦。
賴香伶也指出，檢視桃園是不是進步的都市，當然是文化深耕、文化軟實力，她希望打造含容能看到弱勢的聲音，甚至是不能出聲音的弱勢，包括友善動物的對待，過去桃園市政府解決還是有力猶未帶之處。