跨年出國最想去哪？東京竟然只排第三 冠軍解封早又熱鬧
2022年接近尾聲，眼看2023年即將到來，搭上台灣時隔三年終於解封，今年是不是很想來個不一樣的跨年之旅呢？對此旅遊電商平台Klook替大家整理出「國人最愛跨年口袋名單」前5名旅遊點，熱搜冠軍竟由泰國曼谷拿下第一，接著依次為巴黎、東京、首爾以及紐約，台灣人最愛的日本東京竟然只排第三，Klook研判是因為泰國解封得早，再加上東南亞獨特的跨年氛圍，讓台灣人轉而喜愛選擇曼谷當作跨年名單首選。另一方面，《Social Lab社群實驗室》調查國人最想旅行的日本地區，東京擁有超過2萬網路聲量，其次才是大阪、京都。
根據Klook統計，從9月底宣布解封之後，平台上預訂量比前一個月暴增4倍，其中最熱門的出遊時段就落在跨年與農曆年假期間ㄒ，近一步分析這兩個時段熱搜旅遊地點前5名，泰國曼谷竟打敗東京、首爾等國人熱門旅遊點高居第一。推測主要原因為泰國開放時間點較早，加上曼谷跨年期間各地都會舉辦跨年派對，搭配東南亞特有的熱鬧過節氣氛，讓許多年輕旅客迫不及待想飛去曼谷狂歡一番，也讓曼谷成為台灣旅客海外跨年的首選。Klook推薦民眾若到曼谷度過跨年，可去曼谷最高地標正式開放的Mahanakhon SkyWalk天空步道，78層樓高的戶外高空設計，讓旅客可以輕鬆感受漫步在雲端的刺激感，由上往下360度無死角俯瞰曼谷繁華市景，黃昏或晚上去都各有迷人景色。
不過，國人最愛的旅遊國家日本，依舊相當受到歡迎。《Social Lab社群實驗室》調查「國人想旅行的日本地區」排行榜，頭號選擇「東京」仍有25198則討論度，人氣相當驚人。「東京都」作為日本最具國際名氣的繁華都市，也是許多人心目中的旅遊首選，而在東京遊歷的經驗更是許多台灣人的共同回憶。像是有一名率先前往日本進行商務旅行的台灣網友便在社群上分享自己從成田機場入境的相片，立即勾起許多網友熱烈迴響，「好想去日本玩」、「東京的起點！希望年底大家都能過去」。也有網友發問：「去東京玩一個月可以玩什麼？」，引來熱烈回覆：「東京不外乎就是迪士尼、晴空塔、東京鐵塔、澀谷街頭之類的」、「當然是不停地吃拉麵，再去晴空塔、迪士尼玩兩天」等等，可見東京的超高人氣。
聲量位居第二名的「大阪府」則是位於近畿地區的知名城市，細數大阪的觀光景點，除了位於道頓堀的知名打卡景點「固力果跑跑人」廣告看板備受討論之外，由大阪環球影城在2021年首度開幕的「超級任天堂世界」園區也讓許多台灣網友相當期待。而第三名的「京都府」則是鄰近大阪的知名古都，當地不僅有豐富的美食佳餚，同時也是日本最具歷史與文化氣息的熱門觀光地區之一。日前也有網友已經提前造訪京都，並在當地知名的阪急電鐵「烏丸站」打卡留影，同樣掀起網路上大票想念日本的網友一陣羨慕。