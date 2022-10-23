高市體育界成立陳其邁後援會　陳其邁要當體育人最強後盾

高雄市長陳其邁拚連任，各後援會接連成立，高雄市體育界今 (23) 日也成立陳其邁後援會並舉行造勢大會，由高雄市體育總會長許文宗擔任後援會長。陳其邁除承諾未來 4 年， 14 座運動中心都能完工，市府也將補助全運培訓費用由 111 年是 750 萬，增加到明年 1500 萬，同時 ， 支持各項體育發展預算加倍成長，市府每年撥 1 億預算挹注運動發展基金，要當體育人的最強後盾。

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▲陳其邁體育後援會成立大會今天在中正技擊館舉行，陳其邁表示要當體育人的最強後盾。（圖／陳其邁競選總部提供）

陳其邁體育後援會成立大會今天在中正技擊館舉行，立委許智傑、三民區議員何權峰、鳳山區議員候選人蘇致榮均到場致意、體育總會副總會長黃鐘龍、運發局長 : 侯尊堯均及 40 多位後援會會長，帶領了將近 700 位的支持者，出席與會。

▲陳其邁體育後援會今天成立，陳其邁到場時受到支持者熱情歡迎。（圖／陳其邁競選總部提供）

陳其邁表示，他上任後積極規畫運動中心，到今天為止，已有 5 個運動中心開始使用，有 4 處正在興建，目標是未來 4 年內，規畫中的 14 座運動中心都能完工。陳其邁也允諾，未來包括全運、身心障礙運動會教練獎助金等，獎勵都會增加，培訓費用方面， 110 年是 600 萬，今年編列 750 萬，接下來將增加到 1500 萬。

陳其邁也細數近年用在體育發展的經費，他說， 110 年是 9.8 億，今年市府編列 13.7 億，總共多了 39 ％，興建運動中心部分， 2 年內總共投入 10 億。對選手補助方面， 2 年總共 4.4 億，明年預算我們會加倍成長，一定讓運動員有感。

陳其邁也希望在未來 4 年內，高雄選手參加全運成績能拚到全國第一！他指出，高雄市選手過去要到外縣市比賽，通常補助台鐵、客運交通費，他上任後，認為有調整必要，如果要去台中以北的縣市、高鐵會到的地點，高雄市政府就用高鐵費用來補助，讓為高雄爭光的選手，能得到實質照顧。

此外，陳其邁也表示在市府努力促成下，兩年來在高雄有了 1 個職棒、 2 個職籃、與 1 個職業女排，就像比賽一樣，百尺竿頭更進一步，希望未來高雄能夠成為全民熱愛運動的城市，並透過最好的設施、完善的制度，讓更多優秀選手結束選手生涯後，能無縫接軌到各運動產業發揮所長，也能負起培育下一代運動選手、最好的培訓工作。