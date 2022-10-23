高市體育界成立陳其邁後援會　陳其邁要當體育人最強後盾

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陳其邁表示，他上任後積極規畫運動中心，到今天為止，已有5個運動中心開始使用，有4處正在興建，目標是未來4年內，規畫中的14座運動中心都能完工。陳其邁也允諾，未來包括全運、身心障礙運動會教練獎助金等，獎勵都會增加，培訓費用方面，110年是600萬，今年編列750萬，接下來將增加到1500萬。
陳其邁也細數近年用在體育發展的經費，他說，110年是9.8億，今年市府編列13.7億，總共多了39％，興建運動中心部分，2年內總共投入10億。對選手補助方面，2年總共4.4億，明年預算我們會加倍成長，一定讓運動員有感。
陳其邁也希望在未來4年內，高雄選手參加全運成績能拚到全國第一！他指出，高雄市選手過去要到外縣市比賽，通常補助台鐵、客運交通費，他上任後，認為有調整必要，如果要去台中以北的縣市、高鐵會到的地點，高雄市政府就用高鐵費用來補助，讓為高雄爭光的選手，能得到實質照顧。
此外，陳其邁也表示在市府努力促成下，兩年來在高雄有了1個職棒、2個職籃、與1個職業女排，就像比賽一樣，百尺竿頭更進一步，希望未來高雄能夠成為全民熱愛運動的城市，並透過最好的設施、完善的制度，讓更多優秀選手結束選手生涯後，能無縫接軌到各運動產業發揮所長，也能負起培育下一代運動選手、最好的培訓工作。
陳其邁也強調，運動沒有國界，是展現國家、城市力量最好的舞台！市府及運發局團隊一定以照顧選手為最大考量，提振高雄運動風氣，讓高雄成為運動友善城市。