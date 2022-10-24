玻璃屋酒吧C’elet 115推香檳下午茶 米其林侍酒師進駐
東區秘境酒吧再加1！大安路上的初衣食午Onefifteen Cafe於原址打造C’elet 115香檳紅酒吧，邀請米其林侍酒師Ricco Luo進駐並打造全新酒單，竟然喝得到令人驚喜的小農香檳和橘酒。與Moet Hennessey酩悅香檳合作推出一系列餐酒搭配，首推雙人下午茶套餐與Aperitivo餐前酒時光；還可品嚐經典魚子醬Blini薄餅吃法，在浪漫的歐風玻璃溫室裡，從中午至午夜都能享受微醺。
初衣食午Onefifteen Cafe於老宅原址的森林系玻璃屋中，打造出歐風C’elet 115香檳紅酒吧，午後流轉慵懶的Bossa Nova及Soulful House、夜間則可以放鬆搖擺French House，由知名音樂人Blueman選曲、以不同音樂氛圍搭配豐富微醺饗宴。
悠閒午後首推雙人下午茶套餐，以經典酸香「櫻桃巧克力慕斯」、清爽「菠蘿泡芙夾核桃奶油與香蕉檸檬凍」、雙重秋栗口感的「香草戚風蛋糕夾黑醋栗」三款精緻甜點，搭配法式「菠菜培根蘑菇鹹派」及滑嫩「燻鮭魚與薄荷酸奶小黃瓜三明治」兩款鹹食，原本佐咖啡或茶的套餐，只需加價700元可將飲品升級為兩杯Moet & Chandon酩悅香檳。
呼應義大利的餐前酒文化，特別於傍晚18:00-20:00營造C’elet 115 Aperitivo餐前酒時光，不想吃得太隆重，酒水消費滿500元，即免費款待起司、堅果等佐酒小食，優雅小酌無負擔。入夜還可品嚐經典魚子醬Blini薄餅吃法，嚴選人氣Kaviari魚子醬整盒30g上桌，鹹鮮「黑鑽」以蕎麥Blini薄餅搭配酸奶、蛋碎、細蔥與酸豆，在口中迸發鮮美滋味。
2017年獲得台灣最佳侍酒師大賽冠軍、2021年於上海外灘米其林二星Joël Robuchon侯布雄餐廳擔任首席侍酒師的駱柏廷（Ricco Luo），為C’elet 115打造全新酒單，除了香檳、白酒、紅酒與甜酒，竟然喝得到令人驚喜的小農香檳和橘酒。他特別推薦採自然法釀造的Stroebel Héraclite Brut Nature Pinot Meunier Millésime小農香檳，啜飲溫柔純淨的飽滿醇香；2020 Hey! Penedès, Spain琥珀色的橘酒，在白葡萄發酵前泡皮、在沒有添加物的自然情況下釋放香氣，酸度平衡、豐富輕盈；另外還有義大利Munjebel Bianco酒莊白酒2019 Frank Cornelissen Munjebel Bianco Classico, Etna Sicily，及Georges Noëllat Vosne Romanee 1er Cru Les Chaumes, Burgundy 2019，堅持人工採收、去梗冷浸泡，以輕柔踩皮萃取釀造技術聲名遠播的頂級紅酒。