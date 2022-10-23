金鐘爭議／《良辰吉時》主題曲不符資格？文化部將重審

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《I Promise》由范曉萱、製作人許常德共同創作，一開始是為了大甲媽祖遶境活動所創作，不是為《良辰吉時》全新打造的歌曲，因此報獎資格出現疑慮。對此，《良辰吉時》報名單位影響原創表示：「在報名時，我們皆揭露歌曲背景，並按照報名規章作業。」
文化部影視及流行音樂產業局表示，金鐘獎主題歌曲獎得獎作品《I Promise》由報名單位依據獎勵要點規定確認符合「專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲，且須係首次使用於該作品中」規定，並簽署切結書。為釐清本案爭議，影視局將依獎勵要點規定要求參賽者說明並提供佐證資料，查證結果將提交原評審委員會審議是否符合獎勵資格規定。
影視局說明，依據「111年電視金鐘獎獎勵要點」第3點規定「主題歌曲，係指專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲，且須係首次使用於該作品中。」同時，報名須知亦規定參賽者須確認符合資格並填具切結書，報名單位簽署之切結書中也清楚載明相關規定。
影視局表示，依獎勵要點第13點規定參賽者「不得以虛偽不實之文件、資料報名、參賽。」第16點亦明定如有違反此項規定，將撤銷其參賽、入圍、得獎資格。影視局將立即啟動查證，並送交評審委員會議進行審議。