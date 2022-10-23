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金鐘爭議／《良辰吉時》主題曲不符資格？文化部將重審

▲范曉萱（右）、製作人許常德的歌曲《I Promise》是《良辰吉時》的主題曲，奪下金鐘「主題歌曲獎」，卻爆出不符合報獎資格。（圖／翻攝保庇線上祈福YT）
▲范曉萱（右）、製作人許常德的歌曲《I Promise》是《良辰吉時》的主題曲，奪下金鐘「主題歌曲獎」，卻爆出不符合報獎資格。（圖／翻攝保庇線上祈福YT）

記者吳雨婕、顏真真、李琦瑋/綜合報導

2022-10-23 15:39:082022-10-23 16:40:16

戲劇《良辰吉時》的歌曲《I Promise》奪下第57屆金鐘獎「主題歌曲獎」，沒想到卻在今（23）日稍早爆出其實該曲並不符合報獎資格，引起爭議，對此報名單位影響原創、主辦單位文化部都做出回應。

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據文化部「中華民國一百十一年度電視金鐘獎獎勵要點」中規定，「主題歌曲獎」的報名規範為：「所稱主題歌曲，係指專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲，且須係首次使用於該作品中。獎勵對象為本點第一款第一目及第二目之戲劇節目、迷你劇集之主題歌曲作詞者、作曲者及演唱者。」

▲范曉萱、製作人許常德的歌曲《I Promise》奪下「主題歌曲獎」，卻爆出不符合報獎資格。（圖／翻攝保庇線上祈福YT）
▲▼范曉萱、製作人許常德的歌曲《I Promise》奪下「主題歌曲獎」，卻爆出不符合報獎資格。（圖／翻攝保庇線上祈福YT）
▲范曉萱、製作人許常德的歌曲《I Promise》奪下「主題歌曲獎」，卻爆出不符合報獎資格。（圖／翻攝保庇線上祈福YT）
 
《I Promise》由范曉萱、製作人許常德共同創作，一開始是為了大甲媽祖遶境活動所創作，不是為《良辰吉時》全新打造的歌曲，因此報獎資格出現疑慮。對此，《良辰吉時》報名單位影響原創表示：「在報名時，我們皆揭露歌曲背景，並按照報名規章作業。」

文化部影視及流行音樂產業局表示，金鐘獎主題歌曲獎得獎作品《I Promise》由報名單位依據獎勵要點規定確認符合「專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲，且須係首次使用於該作品中」規定，並簽署切結書。為釐清本案爭議，影視局將依獎勵要點規定要求參賽者說明並提供佐證資料，查證結果將提交原評審委員會審議是否符合獎勵資格規定。

影視局說明，依據「111年電視金鐘獎獎勵要點」第3點規定「主題歌曲，係指專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲，且須係首次使用於該作品中。」同時，報名須知亦規定參賽者須確認符合資格並填具切結書，報名單位簽署之切結書中也清楚載明相關規定。

影視局表示，依獎勵要點第13點規定參賽者「不得以虛偽不實之文件、資料報名、參賽。」第16點亦明定如有違反此項規定，將撤銷其參賽、入圍、得獎資格。影視局將立即啟動查證，並送交評審委員會議進行審議。
 

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