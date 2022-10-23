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安親班爆不當管教！助教狠掐男童頸脖+巴頭：我叫你閉嘴

▲新北市安親班爆不當管教，助教對男童掐脖、巴頭，家長怒提告傷害及恐嚇罪。（圖／翻攝爆料公社）
▲新北市安親班爆不當管教，助教對男童掐脖、巴頭，家長怒提告傷害及恐嚇罪。（圖／翻攝爆料公社）

記者林盈君/綜合報導

2022-10-23 15:23:40

安親班再傳不當管教事件，有網友PO文「爆料公社」投訴，指新北市深坑某安親班，一名助教因小朋友吵鬧，竟動手對其中一名男童掐脖+巴頭，甚至怒嗆「再講就打你」，影片被上傳到「爆料公社」後，引發眾多網友議論，對此，新北市教育局表示，針對此案件已介入調查，若查證不當管教屬實，最重可開罰60萬元；另外，男童家長也對安親班李姓負責人、該名助教提告，目前警方已依法受理偵辦。

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PO文網友指出，受傷男童為朋友的小孩，事發地點位於新北市深坑區某安親班，涉及不當管教者為安親班助教、並非教師，但其母為安親班教師。本月20日晚間，當時為下課時間，班上小朋友在聊天，但因隔壁班仍在上課，助教立即要求小朋友降低音量，男童當時說了一句「大聲點」，該名助教先是衝過去動手掐脖子、巴頭，還嗆說「你再講啊，再講就打你，我叫你閉嘴」；接著第二次又掐脖子、第三次則是摔鉛筆盒，當下旁邊還有其他老師，卻無人出來制止，而男童返家後，頸脖上有明顯瘀痕跟紅腫。

▲新北市安親班爆不當管教，助教對男童掐脖、巴頭，男童頸脖出現紅腫瘀痕。（圖／翻攝爆料公社）
▲新北市安親班爆不當管教，助教對男童掐脖、巴頭，男童頸脖出現紅腫瘀痕。（圖／翻攝爆料公社）
原PO氣憤表示「我跟我朋友都是能接受老師以合理的方式打小孩、教育小孩，畢竟我們曾經都是這樣過來的，我們真的不是刻意刁難老師與助教，但看到影片後，真的無法接受助教這樣掐脖子、巴頭。」另外也提到「我們非常不能理解，周圍的老師當下已經知道、看到，為何沒有立即的阻止？這讓我們無法接受，也不知道是否有其他小朋友遇到？我們沒有遇過這樣的事情，到現在也不知道該如何處理...。」

據了解，男童家長得知此事後，立即帶男童前往醫院驗傷，並於本月21日，持驗傷單到派出所報案，提告安親班李姓負責人、該助教恐嚇及傷害告訴，警方也已依法受理；新北市教育局獲報後也隨即介入調查，雖然安親班業者事後有向男童家長道歉，但教育局表示，已請該名助教離班靜待調查，若查證屬實，安親班最重可處60萬元罰鍰，該名助教也將依《補習及進修教育法》進行不適任認定，最重得處以永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國不適任系統。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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