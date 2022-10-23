安親班爆不當管教！助教狠掐男童頸脖+巴頭：我叫你閉嘴

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原PO氣憤表示「我跟我朋友都是能接受老師以合理的方式打小孩、教育小孩，畢竟我們曾經都是這樣過來的，我們真的不是刻意刁難老師與助教，但看到影片後，真的無法接受助教這樣掐脖子、巴頭。」另外也提到「我們非常不能理解，周圍的老師當下已經知道、看到，為何沒有立即的阻止？這讓我們無法接受，也不知道是否有其他小朋友遇到？我們沒有遇過這樣的事情，到現在也不知道該如何處理...。」
據了解，男童家長得知此事後，立即帶男童前往醫院驗傷，並於本月21日，持驗傷單到派出所報案，提告安親班李姓負責人、該助教恐嚇及傷害告訴，警方也已依法受理；新北市教育局獲報後也隨即介入調查，雖然安親班業者事後有向男童家長道歉，但教育局表示，已請該名助教離班靜待調查，若查證屬實，安親班最重可處60萬元罰鍰，該名助教也將依《補習及進修教育法》進行不適任認定，最重得處以永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國不適任系統。
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