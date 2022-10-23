廣昌排水滯洪池動工　陳其邁：以最快效率為民眾解決困難

為解決高市楠梓區右昌地區長期積淹水問題，高市府水利局在立委劉世芳的協助下，先後獲得海軍同意提供土地及爭取水利署補助 9 千萬元經費，今 (23) 日終於啟動廣昌排水滯洪池工程，市長陳其邁主持動土表示，預算一到位後馬上動工，市府會以最快速度，為民眾解決問題，預定明年底工程完工後投入右昌防洪系統，大幅改善當地積淹水問題。

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▲高雄市政府今天舉行廣昌滯洪池新建工程動土典禮，除市長陳其邁出席外，海軍司令部及立委劉世芳及地方民意代表等均出席動土典禮。（圖／高市府提供）

高雄市政府今天舉行廣昌滯洪池新建工程動土典禮，除市長陳其邁出席外，海軍司令部及立委劉世芳及地方民意代表等均出席動土典禮祈福動鏟，陳其邁對於國防部及海軍、中央與民代給予高度協助與支持，特別表達感激之意。

▲陳其邁表示，國防部及海軍無償提供5.5公頃用地，協助促成滯洪池的興建，是「軍愛民、民敬軍」具體表現，陳其邁對此深深表達謝意。（圖／高市府提供）

陳其邁表示 ， 國防部及海軍無償提供 5.5 公頃用地，協助促成滯洪池的興建，是「軍愛民、民敬軍」具體表現，陳其邁對此深深表達謝意，他也感謝劉世芳立法委員向水利署爭取 9000 萬元工程經費，並居中協調國防部，使工程得以快速進行，目前預算到位市府就立即動工，用超音速的快速效率解決民眾的需求。同時他也感謝議會及左營楠梓地方議員，在預算編列上給予支持，共同解決地方長年問題。

▲為改善右昌地區積淹水問題，水利局規畫於廣昌排水西側之都市計畫公園用地設置滯洪池，蓄水面積約5.5公頃，最大滯洪量可達9.7萬立方公尺。（圖／高市府提供）

陳其邁有透露右昌過去交通對外必須繞道，最快的中海路至翠華路又經常塞車，因此他上任後，和海軍、劉世芳委員一起努力克服問題，期盼將對民房的影響降到最低，也相信右昌靠近新台 17 線快速道路，未來將有完全不同的發展，未來能夠直通左營大路，人口大幅增加過程中，市府超前部署做好整體排水治理規劃，在各方協助下，共同促成右昌進步。

他也提到近 2 年楠梓地區的排水景觀建設，包括 109 年投入 7000 萬改善右昌後勁溪水環境，去年 6 月完工，串聯後勁溪沿岸景觀，並挹注 3500 萬興建援中港抽水站，也將在今年底完工，另外編列 1400 萬改善藍昌路雨水下水道瓶頸段，已於今年 6 月完工。他認為極端氣候造成降雨集中，相信廣昌滯洪池完工後，能一併紓解後勁溪、右昌及廣昌低窪地區排水問題。