廣昌排水滯洪池動工　陳其邁：以最快效率為民眾解決困難

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陳其邁表示，國防部及海軍無償提供5.5公頃用地，協助促成滯洪池的興建，是「軍愛民、民敬軍」具體表現，陳其邁對此深深表達謝意，他也感謝劉世芳立法委員向水利署爭取9000萬元工程經費，並居中協調國防部，使工程得以快速進行，目前預算到位市府就立即動工，用超音速的快速效率解決民眾的需求。同時他也感謝議會及左營楠梓地方議員，在預算編列上給予支持，共同解決地方長年問題。
陳其邁有透露右昌過去交通對外必須繞道，最快的中海路至翠華路又經常塞車，因此他上任後，和海軍、劉世芳委員一起努力克服問題，期盼將對民房的影響降到最低，也相信右昌靠近新台17線快速道路，未來將有完全不同的發展，未來能夠直通左營大路，人口大幅增加過程中，市府超前部署做好整體排水治理規劃，在各方協助下，共同促成右昌進步。
他也提到近2年楠梓地區的排水景觀建設，包括109年投入7000萬改善右昌後勁溪水環境，去年6月完工，串聯後勁溪沿岸景觀，並挹注3500萬興建援中港抽水站，也將在今年底完工，另外編列1400萬改善藍昌路雨水下水道瓶頸段，已於今年6月完工。他認為極端氣候造成降雨集中，相信廣昌滯洪池完工後，能一併紓解後勁溪、右昌及廣昌低窪地區排水問題。
水利局表示，為改善右昌地區積淹水問題，水利局規畫於廣昌排水西側之都市計畫公園用地設置滯洪池，蓄水面積約5.5公頃，最大滯洪量可達9.7萬立方公尺。完工後可分擔調節德民路雨水下水道系統及廣昌排水排洪量，提升右昌地區福昌、盛昌、久昌、泰昌、廣昌、建昌、大昌里等7里防洪保護標準。