抖音落伍？美國高中生熱衷《Gas》 App近2個月下載Top1
現在玩抖音可能也退流行了！近期在美國高中生最夯的App為《Gas》，由5年前也一樣在青少年間爆紅的《TBH》原班人馬開發，根據外電報導《Gas》從8月上架以來，已被下載超過50萬次，現在成為美國蘋果App Store下載第一的免費App，每天增加10萬用戶已經超越抖音的每日下載數量。《NOWnews今日新聞》實際查看，目前台灣App尚未有此App，而在美國的App Store中已經有超過6.6萬的評論，目前持續為好評階段，維持在4.5顆星。
《Gas》為不具名的社交軟體，針對青少年族群所設計，主打讚美他人，像是詢問學校中你見過的最漂亮的人或從不怕惹麻煩的同學等評分，提出積極正向的問題，並鼓勵青少年互相讚美，帶給青少年之間正面的交流。
而那些在民意調查中被選中的人會收到火焰。投票採用匿名方式，被讚美的人只知道投票給他們的人的性別和年級。Gizmodo 網站認為此App給青少年帶來令人耳目一新積極正向的App。在《華爾街日報》也說《Gas》是個讓青少年必須互相說好話的地方。
同時根據外電指出，因此款App是由《TBH》相同團隊開發，Facebook在推出後不到三個月就收購，並在不久後關閉了它，有鑒於此，創辦人表示這次《Gas》將不再接受外界併購或企業投資，但人氣能否持續延續下去也相當值得觀察。