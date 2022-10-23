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坐擁三冠的電競傳奇神話　韓國「大魔王」Faker李相赫

▲李相赫被稱為韓國的電競傳奇神話。（圖／美聯社／達志影像）
▲李相赫被稱為韓國的電競傳奇神話。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心謝佩蓁／綜合報導

2022-10-23 16:05:392022-10-23 16:14:51

在亞洲傳統觀念裡，「打電動」似乎很難跟職業、專業扯上邊，然而，「打電動」在韓國早已跳脫出這個框架，電競產業發展出的產業鏈，以及專業電競選手的待遇更是不可同日而語。其中，若要說誰是最具代表性的電競選手，莫過於韓國知名《英雄聯盟》（LOL）職業選手Faker李相赫。年僅26歲的李相赫年收入40億韓元（約9千萬台幣），伴隨名人效應所帶來的利益更為驚人，他甚至被韓國網友視為國寶人物、電競界的「大魔王」。李相赫更在今年10月10日的2022英雄聯盟全球總決賽中，解鎖個人新成就，他的總出場數達到100場，是首位在全球總決賽舞台上達成此一成就的選手。究竟李相赫是如何在電競產業登峰造極的？

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▲韓國電競選手李相赫解鎖是首位在英雄聯盟全球總決賽舞台上，達成總出場數達100場的選手。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國電競選手李相赫解鎖是首位在英雄聯盟全球總決賽舞台上，達成總出場數達100場的選手。（圖／美聯社／達志影像）
李相赫1996年出生於韓國首爾江西區，母親很早就離家，他由父親單獨扶養長大。他從小就很安靜，父親平時忙於工作，陪伴孩子的方式就是一起打電動。他的父親認為打電動有助於腦神經發展，所以跟他一起玩了許多不同的遊戲，特別是只要是玩競技遊戲的時候，就會選擇經典的足球遊戲FIFA。

上了小學後，李相赫接觸的遊戲越來越廣泛，例如七龍珠、格鬥天王、鐵拳等等，他不只自己玩，也會觀察別人怎麼玩、學習別人是怎麼破關的。其實他不只喜歡打電動，也愛看書、玩拼圖。他的老師稱讚他雖然話不多，但是跟別的孩子相比，他做事情效率和完成度很高。同樣的時間裡，別人只能完成一件事，他卻可以完成兩到三件事。這樣的人格特質，也成為他日後稱霸電競比賽的重要能力。

國小二年級時，李相赫家裡終於有了電腦，他也開始進入線上遊戲的世界裡。線上遊戲跟傳統電視遊戲機多了與人互動的特色，透過網際網路，玩家可以跟來自世界各地的玩家一起交流，然後這類遊戲需要投入大量時間，並不適合仍在念小學的李相赫，不久後，他投身另一個遊戲DOTA CHAOS。

DOTA CHAOS屬於MOBA「多人連線競技場戰鬥場的遊戲」，遊戲分兩個隊伍，各自選取喜歡的角色，在遊戲裡面找資源、做裝備、提升角色的等級，最後攻下敵方的要塞。這種遊戲的特徵在於，依據玩家的操作與反應對整場遊戲進行全面的了解，這對專注力高的李相赫無疑是最適合的遊戲，也讓他一頭栽進遊戲的世界裡。

▲李相赫從小就有極高的專注力，這也成為後來他成為電競選手的重要特質。（圖／翻攝自LoL Esports Photo）
▲李相赫從小就有極高的專注力，這也成為後來他成為電競選手的重要特質。（圖／翻攝自LoL Esports Photo）
2009年來到了《英雄聯盟》的時代，李相赫在這一款遊戲贏得許多勝利，並在積分對戰當中勝率高達七成，成為大家討論的焦點。隨後，他被延攬進入韓國通訊公司贊助的電子競技隊伍S K Telecom T1（簡稱SKT），展開職業電競的道路。

2012年英雄聯盟已經是全世界最受歡迎的電競遊戲，單場賽事就有高達九百萬人次觀看，加入職業電競的李相赫以Faker這個ID，憑藉著出眾的遊戲操作能力，在電競界闖出「大魔王」和「李哥」的名號，其戰績除了奪下三屆世界冠軍，也是LOL史上第一位奪得大滿貫的選手。

李相赫傑出的表現，被網友稱為國寶人物，所謂的「國寶」，並不僅限於歷史、文化資產，只要能為韓國在國際上獲得至高榮耀就能獲此殊榮。然而，他之所以能被稱為國寶的主因，恐怕還是與電競選手大量外流中國，所產生的民族危機感有關。李相赫自2015年起寧願放棄中國企業、電競隊的高薪招攬，也要代表韓國打下一次又一次的勝戰，為當時電競人才流失的韓國帶來莫大的榮耀。他不僅促使電競成為韓國體育正式項目，更在2019年入選《富士比》「30 UNDER 30」亞洲傑出青年「運動及體育」項目，成為首度入圍的英雄聯盟電競選手，為韓國《英雄聯盟》開啟新的篇章。

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