坐擁三冠的電競傳奇神話　韓國「大魔王」Faker李相赫

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上了小學後，李相赫接觸的遊戲越來越廣泛，例如七龍珠、格鬥天王、鐵拳等等，他不只自己玩，也會觀察別人怎麼玩、學習別人是怎麼破關的。其實他不只喜歡打電動，也愛看書、玩拼圖。他的老師稱讚他雖然話不多，但是跟別的孩子相比，他做事情效率和完成度很高。同樣的時間裡，別人只能完成一件事，他卻可以完成兩到三件事。這樣的人格特質，也成為他日後稱霸電競比賽的重要能力。
國小二年級時，李相赫家裡終於有了電腦，他也開始進入線上遊戲的世界裡。線上遊戲跟傳統電視遊戲機多了與人互動的特色，透過網際網路，玩家可以跟來自世界各地的玩家一起交流，然後這類遊戲需要投入大量時間，並不適合仍在念小學的李相赫，不久後，他投身另一個遊戲DOTA CHAOS。
DOTA CHAOS屬於MOBA「多人連線競技場戰鬥場的遊戲」，遊戲分兩個隊伍，各自選取喜歡的角色，在遊戲裡面找資源、做裝備、提升角色的等級，最後攻下敵方的要塞。這種遊戲的特徵在於，依據玩家的操作與反應對整場遊戲進行全面的了解，這對專注力高的李相赫無疑是最適合的遊戲，也讓他一頭栽進遊戲的世界裡。
2009年來到了《英雄聯盟》的時代，李相赫在這一款遊戲贏得許多勝利，並在積分對戰當中勝率高達七成，成為大家討論的焦點。隨後，他被延攬進入韓國通訊公司贊助的電子競技隊伍S K Telecom T1（簡稱SKT），展開職業電競的道路。
2012年英雄聯盟已經是全世界最受歡迎的電競遊戲，單場賽事就有高達九百萬人次觀看，加入職業電競的李相赫以Faker這個ID，憑藉著出眾的遊戲操作能力，在電競界闖出「大魔王」和「李哥」的名號，其戰績除了奪下三屆世界冠軍，也是LOL史上第一位奪得大滿貫的選手。
李相赫傑出的表現，被網友稱為國寶人物，所謂的「國寶」，並不僅限於歷史、文化資產，只要能為韓國在國際上獲得至高榮耀就能獲此殊榮。然而，他之所以能被稱為國寶的主因，恐怕還是與電競選手大量外流中國，所產生的民族危機感有關。李相赫自2015年起寧願放棄中國企業、電競隊的高薪招攬，也要代表韓國打下一次又一次的勝戰，為當時電競人才流失的韓國帶來莫大的榮耀。他不僅促使電競成為韓國體育正式項目，更在2019年入選《富士比》「30 UNDER 30」亞洲傑出青年「運動及體育」項目，成為首度入圍的英雄聯盟電競選手，為韓國《英雄聯盟》開啟新的篇章。