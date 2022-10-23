鄭運鵬提青年政策　強調「合理、體貼、未來性」

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鄭運鵬說，自己長期擔任立委與黨團幹事長，所受的訓練就是聽見不同的意見，並找出共同方案，強調自己所有政策都將符合三個原則，包括合理、體貼與未來性，提及桃園市為六都人口成長第一，近8年人口成長21萬人，生育率也是六都第一，平均每年超過2萬人，市民平均年齡40.5歲同樣是六都最年輕。
在建設部分，鄭運鵬提到，社會住宅從無到今年底將有4000戶入住，共融公園從無到56座，運動中心從無到10座，此外還有文化新地標有市立圖書館總館與市立美術館，四大海洋生態亮點包括許厝港國家濕地、草漯沙丘、觀新藻礁與新屋石滬，從無到有讓市民感動。
對於青年政見，鄭運鵬喊出，桃園市府從2015年開始率全國之先設立青年事務局，也成立3處青創基地，輔導超過500組團隊，青年就業包括安心讚、學習讚與證照讚，青年求職媒合率近9成，青年平均投保薪資也成長了近20％達3萬2425元。
青年就業方面，鄭運鵬提出就業單一窗口服務、青年若選擇缺工缺才產業服務加3萬，政府也將準備練習場地給社團使用，另有桃園認證線上好課程替青年加分。最後保障勞工「長任九用」則祭出就業單一窗口服務、定期會議建立溝通平台、青年就業再進化、加強勞檢員專業教育訓練、孕婦陪產檢好安心、勞動教育向下扎根、提升調解品質與便利性、設置就業服務據點與鼓勵各族群就業。