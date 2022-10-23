小S曬AKIRA合影！罕見祝福林志玲 粉絲大驚：這不是妳
金鐘獎原先備受期待出現具俊曄和AKIRA這對日韓籍「國民姐夫」組合，最後只出現第一代姐夫AKIRA，他和小S在後台相見歡，也在台上幽默表示「每個人的姐夫都是最好的」，結果小S被問到哪個姐夫比較帥，她毫不猶豫回答：「當然我的歐巴比較帥」，互動非常逗趣。小S今（23）日曬出2人後台合影，也公開祝福林志玲「有了一個很棒的老公和家庭」，表現非常暖心。
林志玲走紅時被封為第一名模，情商很高，連小S老公許雅鈞都很喜歡，誇讚她私下像個小女孩，完全沒有巨星的架子，讓小S非常吃味，把林志玲當成假想敵，經常在《康熙來了》拿她開玩笑，狠虧「金鐘獎穿得還好」、「本人長得也還好吧」、「知名度還是要加油喔」、「你們也知道我恨林志玲」、「她私下就是煙酒都來啊」，在節目上屢屢放冷箭，逗得觀眾和搭檔蔡康永哈哈大笑，讓林志玲被封為《康熙》最常出現名字的隱形來賓。
這次小S曬出和AKIRA合照，公開祝福林志玲有很棒的家庭，讓粉絲不敢置信，笑說「竟然沒有襲胸」、「S姐不可能講這麼溫暖的話吧」、「這應該是小編幫忙寫的詞」、「通常這麼溫馨，之後一定還是會加倍嗆林志玲吧」、「撕開你的假面具，你不是小S，是小燕姐吧！」不過，雙姝現實生活上是好朋友，林志玲2019年台南婚禮上，小S還是座上賓。