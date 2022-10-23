名家論壇》張之豪／胡錦濤「被離場」　中國人打中國人？

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但這不只是羞辱，這是在中国權力最高機構中，閹割他的權力，這是习近平在昭告世界，「天上地下，唯我獨尊」。
有專家指出，胡锦涛此番，恐怕有去無回，下次看到他，也許已經是判刑入獄的消息。
一群野生動物裡，只能有一隻阿爾法（alpha），他佔有一切、為所欲為，任何其他雄性動物，都不能生育、不能靠近，否則就會被當眾咬到血肉模糊，最後驅逐到外地，被其他食腐動物盯上，橫死野外。
這就是中国。
對這樣的政權，任何理智的人都知道，敬而遠之，是唯一的解方。
但，台灣有一群人，永遠都在質疑「對中国敬而遠之」的政策立場。
我就問，柯文哲、侯友宜、朱立倫、馬英九、盧秀燕、傅崐萁，你們裡面，有誰比胡锦涛更根正苗紅？
都不說九二共識了。
胡锦涛支持一国兩制嗎？支持。
胡锦涛支持兩岸一家親嗎？支持。
胡锦涛支持武統台灣嗎？恐怕也是支持。
那為什麼胡锦涛還是被习近平，鬥得一塌糊塗？
因為中国不管你吃的是饅頭還是窩窩頭，中国只看拳頭。
有一群人一直以為「只要承認自己是中國人，中国就會溫柔對待你，化干戈為玉帛」。
沒有中国人不打中國人這回事，因為中国人專門打中國人，中国人只打中國人。
倘若中国人不打中國人，中國國民黨怎麼會被中国共产党打到求爺吿奶，一路逃到台灣來？
整個「中華民國被打到台灣來」都建立在「中国人打中國人」的前提之上。
看看胡锦涛被架走時，习近平漫不在乎的神情，以及每個座上的人，恐懼至極的面容。
以往的共产党，還有內部權力的制衡，也就是，這隻瘋狗再兇，都還有條繫繩綁住他。
現在，就連繫繩也斷了。
面對瘋狗，你不是跟他講道理，你是要準備棍子嚇阻他靠近一步。
在台灣，最具體的作法，就是絕不讓任何藍白政客有一絲上位的機會。
這就是今天我們台灣人應該要得到的心得。
●張之豪／基隆市議員、前總統府文稿小組成員
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