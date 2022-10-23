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名家論壇》張之豪／胡錦濤「被離場」　中國人打中國人？

▲中國前國家主席胡錦濤，22日出席中共二十大閉幕式，但中途就由人攙扶離場。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國前國家主席胡錦濤，22日出席中共二十大閉幕式，但中途就由人攙扶離場。（圖／美聯社／達志影像）

文／張之豪

2022-10-23 16:26:49

【本文由基隆市議員張之豪授權刊登】

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胡锦涛在中国20大，被強架離場，一個前国家主席，在眾目睽睽之下，被像個罪犯一樣被架走。

但這不只是羞辱，這是在中国權力最高機構中，閹割他的權力，這是习近平在昭告世界，「天上地下，唯我獨尊」。

有專家指出，胡锦涛此番，恐怕有去無回，下次看到他，也許已經是判刑入獄的消息。

一群野生動物裡，只能有一隻阿爾法（alpha），他佔有一切、為所欲為，任何其他雄性動物，都不能生育、不能靠近，否則就會被當眾咬到血肉模糊，最後驅逐到外地，被其他食腐動物盯上，橫死野外。

這就是中国。

對這樣的政權，任何理智的人都知道，敬而遠之，是唯一的解方。

但，台灣有一群人，永遠都在質疑「對中国敬而遠之」的政策立場。

我就問，柯文哲、侯友宜、朱立倫、馬英九、盧秀燕、傅崐萁，你們裡面，有誰比胡锦涛更根正苗紅？

都不說九二共識了。

胡锦涛支持一国兩制嗎？支持。

胡锦涛支持兩岸一家親嗎？支持。

胡锦涛支持武統台灣嗎？恐怕也是支持。

那為什麼胡锦涛還是被习近平，鬥得一塌糊塗？

因為中国不管你吃的是饅頭還是窩窩頭，中国只看拳頭。

有一群人一直以為「只要承認自己是中國人，中国就會溫柔對待你，化干戈為玉帛」。

沒有中国人不打中國人這回事，因為中国人專門打中國人，中国人只打中國人。

倘若中国人不打中國人，中國國民黨怎麼會被中国共产党打到求爺吿奶，一路逃到台灣來？

整個「中華民國被打到台灣來」都建立在「中国人打中國人」的前提之上。

看看胡锦涛被架走時，习近平漫不在乎的神情，以及每個座上的人，恐懼至極的面容。

以往的共产党，還有內部權力的制衡，也就是，這隻瘋狗再兇，都還有條繫繩綁住他。

現在，就連繫繩也斷了。

面對瘋狗，你不是跟他講道理，你是要準備棍子嚇阻他靠近一步。

在台灣，最具體的作法，就是絕不讓任何藍白政客有一絲上位的機會。

這就是今天我們台灣人應該要得到的心得。


●張之豪／基隆市議員、前總統府文稿小組成員

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

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