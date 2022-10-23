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鄭寶清拋「住房雙箭」　助青年創業推免息補貼

▲鄭寶清認為青年遇到最大問題就是住房，租不起又買不起，政府應提供青年自備款，並提出「住房雙箭」政見，讓政府幫忙買房、租房。（圖／記者康仲誠攝，2022.10.23）
▲鄭寶清認為青年遇到最大問題就是住房，租不起又買不起，政府應提供青年自備款，並提出「住房雙箭」政見，讓政府幫忙買房、租房。（圖／記者康仲誠攝，2022.10.23）

記者翁子竣／桃園報導

2022-10-23 16:41:26

由台灣學生聯合會和《NOWnews今日新聞》共同主辦的「2022直轄市長青年論壇桃園場」今（23）日於桃園市婦女館舉辦，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、民眾黨賴香伶與無黨籍鄭寶清等人出席參加。鄭寶清指出，政府應設立銀行幫年輕人創業，給予免息或補貼，並提出「住房雙箭」讓政府幫民眾買房、租房。他還強調，若他當市長，小孩營養午餐費用由政府來出。

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申論階段，鄭寶清表示，青年最重要的是安全就學，他家裡有16個兄弟姊妹，自己則排行第13，唸大學時家裡未曾給過錢，都要靠自己打工。他提到，不久前屢發生年輕人墜樓命案，政府必須照顧年輕人就業安全，年輕人若就業發現工作內容與興趣不合，或在詐騙公司工作就要趕緊離開。

鄭寶清認為，政府應該鼓勵青年創業，若他有機會當選市長，就要由市政府設立銀行，全世界獲利最大行業都是銀行。他強調，年輕人創業可給予免息或補貼，現在很多公廟會發放發財金，但卻發現廟越做越有錢，這就是「窮人銀行」概念，成立青創基金幫助年輕人。

鄭寶清也提到，桃園804醫院前那塊土地，他擔任立委時曾向政府要了10幾年要不到，只因為那塊地是海巡署的，很難讓中央交由地方，因此他當時每天要求時任海巡署長李仲威來辦公室報告進度，經歷2個月多月後，對方就將地交給了他，讓年輕人有基地可以創業，「我是用心做事不是喊口號。」

鄭寶清說，年輕人現在面對最大困難就是住房問題，租不起又買不起，要怎麼結婚或生小孩？國安危機不能只喊口號，他在立院跟所有在野黨合作，呼籲6歲前育兒津貼一定要通過，當時他甚至去找時任行政院長賴清德說一定要執行，如今年輕人生小孩一個月有5000元，就是遇到困難就解決

鄭寶清認為，政府應提供青年自備款，並進一步提出「住房雙箭」政見：一、政府幫你買房；二、政府幫你租房。他提到，全台灣第一個寫住宅法的是他，那時行政院提不出來，時任行政院長連戰更是拼命擋，「我跟連戰說你擋我1個，我擋你100個來還」，後來才妥協通過住宅法，住房可以報稅、減稅也是從那時開始。

此外，鄭寶清還說，只有透過知識創新與運用，才能讓年輕人創造更好未來；若他當市長，以後小孩子營養午餐由政府來出錢，目前台灣已經有9個縣市在做，為何桃園市不行?

結論階段，鄭寶清直言，台灣要向前走，所有權力都要制衡，沒有制衡受害的是百姓，當台灣從民主轉向專制、密室協商時，若不去抵擋台灣災禍就起步了。他舉例，德國800萬人被送上戰場死亡，就是因為從民主轉向專制，當時成立納粹黨人民沒有站起來反對，因此造成巨大災難。

鄭寶清呼籲，希望大家能夠關心政治，及民主最後一點香火是否能延續，個人事小、生命短，但子孫的未來很重要，希望大家一起努力，讓民主最後一哩路完成。
 

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