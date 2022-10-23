減輕青年租屋負擔 賴香伶：社宅包租代管總量以專案處理
臺灣學生聯合會和《NOWnews今日新聞》「CROSSROAD跨世代」共同主辦的2022直轄市長青年論壇桃園場，今（23）日登場，針對青年租屋問題，民眾黨桃園市長候選人賴香伶表示，若當選將以專案處理社宅包租代管，讓青年學子也能排隊登記，同時也會提供稅制優惠，讓房東願意釋出空屋。
青年論壇媒體提問時間，媒體詢問新南向產學專班學生在台就業的權益問題？賴香伶表示，在台灣少子化下，許多大學讓南亞國家孩子在台讀書，桃園過去發生多起假讀書真打工、假讀書真剝削，現在教育部審核學校招收新南向產學專班態度趨嚴，要杜絕假讀書真打工，在桃園部分，教育部與勞動部應該一起對接，學校與企業能夠重新審視契約，才不會向其他縣市發生剝削情事。
針對社宅包租代管，賴香伶指出，現有機制是總量不足，讓許多青年要租屋只能找租屋網，桃園社會住宅包租代管的總量與數量以專案方式處理，讓就學青年也能排隊、登記，並提供房東房屋稅減免，並能夠修繕提升，透過稅制讓空屋納入租屋市場，讓租屋者能夠租到安全的房屋。
無黨籍桃園市長候選人表示，要提供多社會住宅，根據《住宅法》第19條可以提高容積率，建商蓋10樓，可以蓋12樓，多2樓當社會住宅，政府需要新的思維，他當市長就會劍及履及處理。