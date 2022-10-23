主動脈剝離恐怖殺手！名嘴嘆「隨時會走」　3族群要注意

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「主動脈剝離簡單來說，就是主動脈的壁被撕裂開來。」至於怎麼會剝離呢？王宗道解釋：「我們的血液都需要有壓力促使它流動，但假設血管上有個小破口的話，壓力就會把血液沖破這個破口，一直往血管壁上衝，這就是主動脈剝離發生的狀況。這必然跟高血壓有關。」其次，血管本身結構問題也容易導致主動脈剝離發生，「可能你血管壁的結構先天就是比較脆弱一點；或是後天因為動脈硬化種種關係，導致血管脆弱也會引起主動脈剝離發生。」
Q2：好發族群有哪些？
王宗道指出，主動脈剝離的3大好發族群包括「血壓高」、「血管結構先天有問題」、「後天導致血管結構病變」。王宗道說，先天血管結構問題，比較年輕（約2、30歲或3、40歲）就會發生了。有可能是先患有「馬凡氏症候群」，該症候群患者通常身材高瘦長、手腳手指和腳趾修長（稱「蜘蛛樣指」），「這種症候群有時候他手指柔軟度可能非常好，活動範圍過大；或是眼睛度數較深，也有可能是馬凡氏症候群。」
王宗道說，患有馬凡氏症候群的患者可能家族中就有血管結構問題病史，「血管結構本身跟我們關節等軟組織結構類似，所以關節特別柔軟的話，也反映出血管差不多構造。」另外，針對後天造成血管構造問題，「抽菸也是造成這問題的元凶之一。」另外，「三高患者」也有很大可能改變血管構造（如硬化等），進而衍生成為主動脈剝離。
Q3：主動脈剝離發作危險性為何？
王宗道指出：「（主動脈剝離）症狀發作當下就很嚴重了，通常會有很嚴重的胸痛，那因為是血灌到血管皮裡面造成撕裂，那發作起來是非常痛的。」主動脈剝離發作當下是病況惡化非常快，「畢竟撕裂不是慢慢撕，所以可能幾秒鐘之內像被閃電擊中那樣。如果一旦撕裂破到血管外面去，那就完蛋了，通常生命威脅性就會非常高。」王宗道強調，主動脈剝離一旦破到外面，血液堆積在動脈血管外，並壓迫到心臟，死亡率高達7、80%。言下之意，若血管破口撕裂程度還維持在血管裡面（一般動脈血管分為內皮細胞、平滑肌、結締組織三層）的話，尚且是還有挽救空間的。
另外，張耿豪也說：「主動脈剝離真的很可怕，有些患者一撕裂0點0幾秒就救不回來了。」動脈血管分布全身，最可怕的就是一路破上去到頭部、腦部的血管，「那就會變成很嚴重的中風，相當於那條血管就毀了。」目前主動脈剝離的治療方法目前只有「藥物控制」，或是「裝支架將撕裂口壓回去」。「藥物控制主要是拿來控制血壓，希望維持患者血壓大概不要超過120、110，或是1百零幾就好，盡量讓血流壓力降低，不要再壓迫到血管。」
Q4：如果幸運搶救回來，有無建議保健的撇步？
張耿豪指出：「因為主動脈剝離的源頭還是出自於慢性病，高血壓也好、三高也好，或是抽菸，這些都必須得到良好控制。」他也強調：「菸要戒掉。」才能讓血液結構穩定，「因為根本上就是血管的生病，你今天幸運搶救回來，治好這個傷口，哪天又破了一個呢？第一次就很可怕了，第二次難保當場不治，真的要多注意。」