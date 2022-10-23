PLG／攻城獅「誓獅大會」 續約主帥誓言拚隊史首冠

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林冠綸總教練非常感謝攻城獅球團提前續約，「我感受到胡瓏智董事長與股東群對我的肯定和尊重。」他也表示：「新賽季攻城獅將以新隊呼“Pound the Rock”理念不斷地挑戰王者，打破外界質疑，打破所有障礙，目標是「成為強隊」並衝擊總冠軍。
近期剛升格為新手爸爸的高國豪則表示：「雖然最近球場與家庭兩邊來回奔波蠻疲憊的，但這樣的生活讓我很享受，有了兒子以後，自己的心態更趨成熟。談到新賽季目標，高國豪認為，這是我征戰職業的第三個賽季，我希望自己展現更多領袖氣質，要以身作則，成為可以領導球隊的角色。
攻城獅近日迎來本季第四位洋將特壞，球團也特別安排四位洋將辛巴、班尼特、阿提諾與特壞進行訪談。身為球隊支柱，辛巴期許自己能扛起隊內橋樑角色，帶給隊友更多正面能量。洋將班尼特於高雄熱身賽中膝蓋受傷，班尼特表示，「目前傷勢復原漸入佳境，已經開始恢復基礎訓練，目標是趕上11月5日開季。」
另外，攻城獅陣中另一位巨塔阿提諾談到與辛巴搭配時，他信心地說：「經過熱身賽以後，我們的默契越來越好，更知道彼此的攻擊習性，希望可以透過禁區優勢幫助外圍射手有更好的出手機會。」
剛加入團隊的特壞，過去在「總冠軍賽」時皆繳出亮眼成績，特壞表示：「我在場上時比較沈穩，不太會有過大的情緒起伏，這可能是我在高壓比賽表現穩定的原因，希望我也能將這特性感染其他隊友，幫助年輕球員在場上做出對的決策。」