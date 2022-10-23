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阿翰原本想推掉！揭拍金鐘短片關鍵　看那一幕起雞皮疙瘩

▲主持人曾寶儀找YouTuber阿翰一起合拍開場影片，重現暴紅的「九天玄女」哏，帶出本屆所有入圍的戲劇節目獎。（圖／翻攝自曾寶儀IG）
▲主持人曾寶儀找YouTuber阿翰一起合拍開場影片，重現暴紅的「九天玄女」哏，帶出本屆所有入圍的戲劇節目獎。（圖／翻攝自曾寶儀IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-10-23 17:19:292022-10-23 17:49:11

金鐘獎戲劇類頒獎典禮圓滿落幕，主持人曾寶儀表現可圈可點，開場和網紅「阿翰PO影片」合作的6分多鐘短片，以九天玄女的影片梗，一連詮釋5位入圍電視劇的精彩畫面，獲得觀眾好評不斷，阿翰今（23）日透露，起初不太敢接下這份工作，直到編導想到《茶金》那一幕，讓他相當滿意，立刻答應接拍影片！

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▲▼阿翰和曾寶儀翻玩「九天玄女」哏。（圖／翻攝自三立電視）
▲阿翰在金鐘短片扮演算命阿姨。（圖／翻攝自三立電視）
▲▼阿翰和曾寶儀翻玩「九天玄女」哏。（圖／翻攝自三立電視）
▲阿翰和曾寶儀翻玩「九天玄女」哏。（圖／翻攝自三立電視）
▲阿翰啃生豬腳。（圖／翻攝自三立電視）
▲阿翰啃生豬腳。（圖／翻攝自三立電視）
▲阿翰因為《茶金》這一幕，決定接拍金鐘短片。（圖／翻攝自三立電視）
▲阿翰因為《茶金》這一幕，決定接拍金鐘短片。（圖／翻攝自三立電視）
阿翰擅長角色扮演，模仿各國人士口音一流，但也容易引發不同國家、族群爭議，先前一部中元節廣告，引發越南人士抗議，廣告因而下架，讓他無奈發文道歉。這次收到曾寶儀的金鐘開場短片邀約時，他坦言不太敢接受邀請，原本想要推掉案子，因為壓力很大，畢竟金鐘典禮不能開黃腔、或有下流低俗內容，直到和編導發想、構思劇情時，突然腦海裡浮現阿翰化身《茶金》裡的茶商士紳，和阿寶品茶的模樣，覺得那一幕會很美，「我直接拍桌，拍下去」，才讓影片拍板定案。

▲阿翰（右）看曾寶儀演生小孩的戲起雞皮疙瘩。（圖／翻攝自「阿翰PO影片」FB）
▲阿翰（右）看曾寶儀演生小孩的戲起雞皮疙瘩。（圖／翻攝自「阿翰PO影片」FB）
▲阿翰自嘲沒吃兩餐，才能演出朱軒洋的角色。（圖／翻攝自「阿翰PO影片」FB）
▲阿翰自嘲沒吃兩餐，才能演出朱軒洋的角色。（圖／翻攝自「阿翰PO影片」FB）
▲阿翰透露原本想推掉案子，因《茶金》才決定接演。（圖／翻攝自「阿翰PO影片」FB）
▲阿翰透露原本想推掉案子，因《茶金》才決定接演。（圖／翻攝自「阿翰PO影片」FB）
從多年前他以手機自拍算命阿姨短片，到如今有專業團隊支持，登上金鐘獎的榮耀殿堂，阿翰發文講述心路歷程，這次是第一次挑戰講客語，還在臉書貼出工作紀錄照、花絮，笑說「我跟我的導演博彥，在看寶儀生小孩，看到起雞皮疙瘩」、「為了演朱軒洋，我兩餐沒吃，下巴終於跑出來，哈哈哈哈」，這次阿翰的精彩表現獲得肯定，包括炎亞綸、鳳梨、網紅這群人都留言讚美他表現很棒，「真的很有梗」。


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