阿翰原本想推掉！揭拍金鐘短片關鍵 看那一幕起雞皮疙瘩
金鐘獎戲劇類頒獎典禮圓滿落幕，主持人曾寶儀表現可圈可點，開場和網紅「阿翰PO影片」合作的6分多鐘短片，以九天玄女的影片梗，一連詮釋5位入圍電視劇的精彩畫面，獲得觀眾好評不斷，阿翰今（23）日透露，起初不太敢接下這份工作，直到編導想到《茶金》那一幕，讓他相當滿意，立刻答應接拍影片！
阿翰擅長角色扮演，模仿各國人士口音一流，但也容易引發不同國家、族群爭議，先前一部中元節廣告，引發越南人士抗議，廣告因而下架，讓他無奈發文道歉。這次收到曾寶儀的金鐘開場短片邀約時，他坦言不太敢接受邀請，原本想要推掉案子，因為壓力很大，畢竟金鐘典禮不能開黃腔、或有下流低俗內容，直到和編導發想、構思劇情時，突然腦海裡浮現阿翰化身《茶金》裡的茶商士紳，和阿寶品茶的模樣，覺得那一幕會很美，「我直接拍桌，拍下去」，才讓影片拍板定案。
從多年前他以手機自拍算命阿姨短片，到如今有專業團隊支持，登上金鐘獎的榮耀殿堂，阿翰發文講述心路歷程，這次是第一次挑戰講客語，還在臉書貼出工作紀錄照、花絮，笑說「我跟我的導演博彥，在看寶儀生小孩，看到起雞皮疙瘩」、「為了演朱軒洋，我兩餐沒吃，下巴終於跑出來，哈哈哈哈」，這次阿翰的精彩表現獲得肯定，包括炎亞綸、鳳梨、網紅這群人都留言讚美他表現很棒，「真的很有梗」。