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連俞涵合照吳慷仁！《茶金》慶功意外掀《一把青》回憶殺

▲連俞涵在《茶金》慶功宴意外發現昔日《一把青》的夥伴吳慷仁，更曬出兩人的合照，掀起《一把青》回憶殺。（圖／翻攝自連俞涵臉書）
▲連俞涵在《茶金》慶功宴意外發現昔日《一把青》的夥伴吳慷仁，更曬出兩人的合照，掀起《一把青》回憶殺。（圖／翻攝自連俞涵臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-23 17:21:30

第57屆金鐘獎「戲劇類」已於昨（22）日晚間順利落幕。入圍16項的《茶金》最終拿下2獎，包含李杏的「戲劇節目女配角獎」和戲劇節目剪輯獎。在《茶金》飾演女主角的連俞涵並未入圍，也是網友心中的「最大遺珠」，她今（23）日透露《茶金》昨晚舉辦慶功宴，她也意外發現昔日《一把青》的夥伴吳慷仁，更曬出兩人的合照，掀起《一把青》回憶殺。

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▲李杏奪金鐘獎最佳女配角獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲李杏奪金鐘獎最佳女配角獎。（圖／NOWnews攝影中心）
連俞涵今天在臉書發文，表示昨晚被《茶金》劇組邀請去慶功宴，她本來以為只有《茶金》劇組在，「沒想到大家都在。郭軫（《一把青》角色，吳慷仁飾）在台上轉頭看到我，用手語比了一下，等一下要過來給我一個擁抱」。

▲連俞涵在《茶金》演繹蕩氣迴腸的愛情，不過第57屆金鐘獎沒有入圍，也被網友認為是最大遺珠。（圖／公視）
▲連俞涵在《茶金》演繹蕩氣迴腸的愛情，不過第57屆金鐘獎沒有入圍，也被網友認為是最大遺珠。（圖／公視）
這時，曾任《一把青》、《斯卡羅》的金鐘造型指導姚君姐看到以後，立刻說要幫他們拍張合照，連俞涵也回憶「當初朱青（連俞涵飾）說，只見一面，不糾纏，所以我們之後沒有在下個角色相遇過。郭軫總在遠遠的地方當我的榜樣，他蓋住我的耳朵說，不要聽外面的人說什麼，妳是很特別的存在，走之前又看著我說，妳需要我在身邊，不要跟KK（《茶金》角色，温昇豪飾）在一起」。

▲▼連俞涵和吳慷仁合照，掀起《一把青》回憶殺。（圖／翻攝自連俞涵臉書）
▲▼連俞涵和吳慷仁合照，掀起《一把青》回憶殺。（圖／翻攝自連俞涵臉書）
▲連俞涵和吳慷仁合照，掀起《一把青》回憶殺。（圖／翻攝自連俞涵臉書）
 
聽完這番話，也讓連俞涵笑說「好啦好啦，大家演完戲之後都繼續幽默有趣，期待未來在其它角色中，再遇見」，最後，她也感性直呼「戲裡糾纏，戲外從容，感謝的擁抱過後，各自安好」。（編輯：郭佩蓉）


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