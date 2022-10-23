《良辰吉時》金鐘大贏家奪5獎 CATCHPLAY+祭全劇免費看
第57屆金鐘獎由《良辰吉時》奪下迷你劇集、戲劇類節目聲音設計、美術設計、造型設計及主題歌曲共5項大獎，成為本屆最大贏家。CATCHPLAY+影音平台歡慶獲獎肯定，祭出「全劇免費看」回饋觀眾，即日起只要在CATCHPLAY+影音平台註冊加入會員，即可全劇免費觀賞金鐘大贏家作品《良辰吉時》。
被評審讚為「橫空出世」的奇幻台劇《良辰吉時》，由CATCHPLAY旗下影響原創公司自製，國際名導侯孝賢擔任總監製，金馬獎提名導演黃熙自編自導，集結眾多演員群包括李康生、謝欣穎、楊祐寧、薛仕凌、姚以緹、段鈞豪、黃仲崑、周采詩、吳大維、陳妍霏、唐治平、黃遠、林哲熹、顏毓麟、喜翔、洪小鈴、鍾政均、白潤音等華麗卡司共同演出。
第57屆金鐘獎《良辰吉時》不只入圍迷你劇集獎，並由段鈞豪入圍迷你劇集（電視電影）男配角獎、周采詩入圍迷你劇集（電視電影）女配角獎、黃熙入圍迷你劇集（電視電影）編劇獎與迷你劇集（電視電影）導演獎，黃文英、高仙齡入圍戲劇類節目造型設計獎、楊祐寧入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎等共入圍13項，備受本屆金鐘獎肯定。昨晚順利抱回迷你劇集、戲劇類節目聲音設計、美術設計、造型設計及主題歌曲共5項大獎，成為本屆最大贏家。
同時以《華燈初上》雙料入圍、卻與獎擦身而過的楊祐寧，坦言沒得獎「會失望是因為很在乎」，但《良辰吉時》能拿下5項大獎也讓他十分開心。在片中一人分飾多角穿梭良辰宇宙並雙雙獲得演技獎提名，周采詩認為「挑戰最大的是第七集的性工作者，但第一集的角色比較像是會發生在你生活中的角色」；段鈞豪則表示大家可能會覺得他第六集的同志角色最有印象，但「每個角色對我來說過程都是很有意思、很有故事的」。
CATCHPLAY+影音平台歡慶《良辰吉時》獲獎肯定，祭出「全劇免費看」回饋觀眾，即日起只要在CATCHPLAY+影音平台註冊加入會員，即可觀賞金鐘大贏家作品《良辰吉時》全劇免費。