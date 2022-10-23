王仁甫狂瘦11公斤！當場撕衣秀「愛的印記」 放閃季芹
5566的「2056 二十週年演唱會」昨（22）日晚於高雄巨蛋登場，孫協志邀請來同期出道的好友嘉賓、台語天后孫淑媚睽違20年再次同台演出，許孟哲也拉同為新手爸爸的好友柯有倫一起合唱獻給自己寶寶們，王仁甫更是兌現對歌迷的承諾，瘦身11公斤，在個人獨秀的搖滾舞台上撕衣裸身展現健身成果。
除了5566合體的演出外，三人分別有各自的獨秀橋段，孫協志選唱了日本動漫《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》，還設計了一段二次元格鬥技，他還放大招找來同期出道的台語天后孫淑媚助陣，這是他們睽違20年來的同台演出，兩人分別唱了自己出道時的第一首歌曲《心事》、《媽媽你無對我講》，還一起合唱了歌曲《漂向北方》，這難得的孫孫組合真的給了歌迷一個大大的驚喜。而孫淑媚更是帶了一個驚喜禮物給孫協志，就是一本20多年前的娛樂雜誌，孫淑媚笑說其實這本雜誌是她歌迷送她的禮物，沒想到封面是孫協志當年10多歲青澀的模樣。
王仁甫獨秀的段落沒有邀請嘉賓，演唱完組曲後，王仁甫很搖滾的撕掉自己的T恤，裸著上身滿場飛奔，展現了4月以來苦練健身、瘦身11公斤的好成績，他兌現了對歌迷的承諾，重回俐落帥氣的體態，而王仁甫更是把握機會再次告白，他深情地看著季芹笑說身上的刺青都是假造型，唯獨胸前新刺的「芹」字是真的。為了這個刺青，王仁甫還故意在演唱會前躲季芹一個星期，就怕這個愛妻刺青提前曝光，最後的深情一吻更是閃爆高雄巨蛋所有人。