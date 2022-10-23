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一分鐘講一次！習近平演說狂提「人民」　學者：已被虛置

▲習近平在一中全會後確定連任總書記，並且在記者會上發表談話。（圖／美聯社／達志影像）
▲習近平在一中全會後確定連任總書記，並且在記者會上發表談話。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-10-23 17:53:23

中共新一屆政治局常委於23日亮相，由習近平率李強等6名中央政治局常委會見中外中外記者，習近平同時在記者會上發表了就職演說。有媒體指出，在這約20分鐘的演說當中，習近平提到17次「人民」一詞，但有學者認為，習近平發言一口一個人民，人民其實已被虛置，讓人回到毛澤東的時代。

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中共二十屆一中全會選出中共中央政治局常委，包括習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等7人，在23日中午於人民大會堂金色大廳與中外記者見面。只見習近平和6名常委清一色穿上深色西裝、紅色領帶，並且按照排位順序入場。

習近平在記者會上發表其第三任期就職演說，表示「剛召開的中共二十屆一中全會，選舉產生新一屆中央領導機構，選舉我繼續擔任中共中央總書記」，隨後介紹了李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥和李希。

習近平表示「我代表新一屆中共中央領導，衷心感謝全黨同志的信任，我們一定牢記黨的性質和宗旨，牢記自己的使命和責任，恪盡職守、勤勉工作，決不辜負黨和人民重託。」並稱，中共已經如期全面建成小康社會、實現了第一個百年奮鬥目標。又稱要向第二個百年奮鬥目標進軍，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

▲習近平率領新一任中央政治局常委進入記者會會場。（圖／美聯社／達志影像）
▲習近平率領新一任中央政治局常委進入人民大會堂金色大廳。（圖／美聯社／達志影像）
海外時事評論人士溫志剛接受《自由亞洲電台》訪問時指出，中共新一屆政治局常委帶有強烈的「家臣」色彩，卻又突出人民至上，兩者大相徑庭。溫志剛說，「集體領導已不復存在，更像是中央文革小組的變形，人民是被虛置的，實際上他是領袖本人，他通過二十大已經確立了超然於黨至上的所謂人民領袖的地位。」

溫志剛提到，「人民」一詞是習近平在記者見面會上，使用頻率最高的一詞，「人民意味著合法性、意味著政治上的正當性，即我是從人民中來。」

根據《自由亞洲電台》報導，習近平在不到20分鐘的正式演講中，使用了17次「人民」。另外在習近平中共二十大報告中也多次提到人民，指出「江山就是人民，人民就是江山」，稱共產黨的使命就是為提高人民生活品質。

溫志剛表示，毛澤東經常提及「人民」，而把自己稱為「領袖」，人民對應的是領袖，「習近平在二十大上反覆強調所謂人民就是江山，江山就是人民，現在以人民的名義超越鄧小平時代的政治規矩，重新回到了跟毛澤東相媲美的超級領袖的地位上。」

《法新社》報導指出，中國國家主席習近平獲得歷史性第三任期，鞏固他作為自毛澤東以來，中國最具影響力的領導人地位。在經過數十年的精英權力分享，中國將會回歸到個人統治。


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