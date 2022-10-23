當選市長首要3件事　賴香伶查弊端、鄭寶清開支票

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最後則是要重視勞動安全，將立即成立就業及招商委員會，並由市長自主持，桃園航空城含括6大產業、17所學校與32個工業區，要讓勞工與青年學子願意在桃園工作，願意住在桃園，甚至成為桃園人，期盼要幫大家完成這個夢想。
鄭寶清則指出，過年到了，長輩一人發1萬元津貼，本來長輩津貼是2500元，桃園市長鄭文燦沒有要選舉後改為2000元，認為政府哪有在搶長輩的錢，中間差了500元預算差了3億元，而桃園1年1千500億元的預算，1％為15億元，為什麼不尊敬長輩，認為這部分不要吝嗇。
鄭寶清表示，第二件事情為自己先前提出政見，青年桃園置產自備款由政府出錢，最後第三件事為學生營養午餐由政府來負責，當選之後馬上來實施。
另媒體提問，桃園不斷成長但面臨許多挑戰，如何用一個形容詞或比喻，來形容現在的桃園，在政見願景之中，未來又要把桃園打造成什麼樣子？賴香伶回答，現在桃園市蛻變當中，升級與轉型正在十字路口，桃園要成為國際友善城市，必須能均衡共好。
「3C城市均衡共好」賴香伶說，永續發展要有平衡，且必須看見弱勢者需求，如城市中最辛苦的勞工，還有政府必須要有為民做事的公務員，廉能勤政是她的最核心價值。
鄭寶清則說，桃園最重要的就是經濟發展，基礎在政府有效率、不貪污，只要有任何貪汙行為，就會造成圖利、背信等事情發生，只有清廉政府，才能夠增加投資信心，有效率產業才能升級，產業升級年輕人才能找到好工作與待遇，政府應該劍及履及來做。
鄭寶清提到，政府以前推動「一個窗口」服務，但那是很落伍的思想，現在要做「一人服務」，意思是只要任何廠商、投資到桃園，政府就指定一人服務，不管缺水、電、土地、勞工與人才等，一個人通通幫忙解決，這就是政府效率。
鄭寶清說，他在台鹽擔任董事長時，規定員工若電話響4聲才接，就要記過處分，後來電話平均只會響1聲。他認為，這就是改變員工心態，政府必須改造的是，政府不能貪污，「我只要貪汙1塊錢願意被判死刑，唯有這樣才能讓桃園翻身，也就不會工程到處出問題，這是很簡單的道理，一個好市長要理解地方，更重要的是要有良心會做事。