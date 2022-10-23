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當選市長首要3件事　賴香伶查弊端、鄭寶清開支票

▲桃園市長候選人賴香伶與鄭寶清參加「2022直轄市長青年論壇桃園場」，說明心中對桃園市的願景。（圖／記者康仲誠攝，2022.10.23）
▲桃園市長候選人賴香伶與鄭寶清參加「2022直轄市長青年論壇桃園場」，說明心中對桃園市的願景。（圖／記者康仲誠攝，2022.10.23）

政經中心/綜合報導

2022-10-23 17:55:29

由台灣學生聯合會和《NOWnews今日新聞》共同主辦的「2022直轄市長青年論壇桃園場」今（23）日民眾黨賴香伶與無黨籍鄭寶清皆出席參選，記者提問當選後首要3件事情，賴香玲指出將盤點5年內的興建工程品質、調查轄內工安死角與成立就業與招商委員會；鄭寶清則稱，過年將至長輩一人發1萬元津貼、青年購屋政府出自備款與學生營養午餐政府全額補助。

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賴香伶指出，自己若上任後第一件事情將盤點5年內新建工程品質，因為公開透明的政府才能取信於市民，將調查任何可能不法、行政怠惰與行政不周的缺失。第二是桃園工業區火災頻傳，將針對工業區工廠進行安全衛生調查，並公布工業區安全死角，追究是否為產業專業部分沒有與時俱進，或是防災成本上的不足。

最後則是要重視勞動安全，將立即成立就業及招商委員會，並由市長自主持，桃園航空城含括6大產業、17所學校與32個工業區，要讓勞工與青年學子願意在桃園工作，願意住在桃園，甚至成為桃園人，期盼要幫大家完成這個夢想。

鄭寶清則指出，過年到了，長輩一人發1萬元津貼，本來長輩津貼是2500元，桃園市長鄭文燦沒有要選舉後改為2000元，認為政府哪有在搶長輩的錢，中間差了500元預算差了3億元，而桃園1年1千500億元的預算，1％為15億元，為什麼不尊敬長輩，認為這部分不要吝嗇。

鄭寶清表示，第二件事情為自己先前提出政見，青年桃園置產自備款由政府出錢，最後第三件事為學生營養午餐由政府來負責，當選之後馬上來實施。

另媒體提問，桃園不斷成長但面臨許多挑戰，如何用一個形容詞或比喻，來形容現在的桃園，在政見願景之中，未來又要把桃園打造成什麼樣子？賴香伶回答，現在桃園市蛻變當中，升級與轉型正在十字路口，桃園要成為國際友善城市，必須能均衡共好。

「3C城市均衡共好」賴香伶說，永續發展要有平衡，且必須看見弱勢者需求，如城市中最辛苦的勞工，還有政府必須要有為民做事的公務員，廉能勤政是她的最核心價值。

鄭寶清則說，桃園最重要的就是經濟發展，基礎在政府有效率、不貪污，只要有任何貪汙行為，就會造成圖利、背信等事情發生，只有清廉政府，才能夠增加投資信心，有效率產業才能升級，產業升級年輕人才能找到好工作與待遇，政府應該劍及履及來做。

鄭寶清提到，政府以前推動「一個窗口」服務，但那是很落伍的思想，現在要做「一人服務」，意思是只要任何廠商、投資到桃園，政府就指定一人服務，不管缺水、電、土地、勞工與人才等，一個人通通幫忙解決，這就是政府效率。

鄭寶清說，他在台鹽擔任董事長時，規定員工若電話響4聲才接，就要記過處分，後來電話平均只會響1聲。他認為，這就是改變員工心態，政府必須改造的是，政府不能貪污，「我只要貪汙1塊錢願意被判死刑，唯有這樣才能讓桃園翻身，也就不會工程到處出問題，這是很簡單的道理，一個好市長要理解地方，更重要的是要有良心會做事。

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