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AKIRA合體具俊曄:沒問題　被台灣記者玩壞「坐著跳起來」

▲AKIRA（右）被台灣記者要求跳舞，坐著秀一段。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲AKIRA（右）被台灣記者要求跳舞，坐著秀一段。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭/高雄報導

2022-10-23 18:17:12

「國民姐夫」AKIRA今（23日）受邀擔任「2022高雄電影節」國際短片競賽典禮頒獎人，他用中文表示：「很高興來參加高雄電影節！」心情非常開心，聊到中文，就提到21日在第57屆金鐘典禮頒獎台上，花費不少時間練習中文引言，至於自稱「第一代姐夫」的靈感，純粹是希望大家開心，亦感謝小S穿著醒目坐在台下，「藉由她讓大家更開心」；對於要不要合體小S的姐夫具俊曄，AKIRA表示若有機會的話，不會排斥。

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▲AKIRA很樂意合體具俊曄。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲AKIRA很樂意合體具俊曄。（圖／記者陳雅蘭攝）
對於金鐘獎上的表現，AKIRA不敢給自己打分數，雖然台上的表現獲得觀眾認可，「但我覺得每一個入圍的節目，還有我頒的《綜藝玩很大》，都要給他們滿分，不該是我給自己打分數」。AKIRA當時自稱「第一代姐夫」，是因為首次出席台灣大型頒獎典禮，想到近期媒體對「姐夫」很感興趣，於是決定炒熱場子，他說：「我講完後有比向小S的位置，很謝謝她穿這麼明顯，讓我一眼就知道她坐在哪邊，藉由她讓大家更開心。」

小S今年以《熙娣想聊》入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，但以1票輸給黃子佼跟Lulu的《婚禮歌手》，她不氣餒並表示要製作第二季，姐夫具俊曄已點頭作客，媒體提議邀約第一、二代姐夫組「限定姐夫團」於節目同台，小S表示「對方願意的話，我很樂意」，今問及AKIRA意願，他說知道具俊曄是韓國知名藝人，「沒想到『姐夫』在台灣造成迴響，以後有機會的話當然可以一起表演，不會排斥」。

AKIRA跟林志玲結婚後，在台灣的焦點都離不開老婆，問及是否有壓力，他說：「的確結婚後在台受到很大的關注，畢竟我出道20年，放浪兄弟也出道20年，結婚後受到台灣媒體關注，我是沒有壓力，非常感謝老婆這段期間支持著我，還有工作人員，我只想跟大家說聲謝謝。」

此外，台灣、日本媒體採訪模式不同，AKIRA點頭認同台灣記者想法比較新穎、特別，日前接受時尚雜誌採訪，記者不提問直接要他跳舞，坦言印象深刻，他表示不會排斥各種採訪方式，認為大家是幽默感不一樣，問及是否有「被玩壞」的感覺，以及台灣媒體「是不是比較好笑？」AKIRA笑回：「你們是不是希望我說對？當然當然。」隨後記者CUE他跳新歌《POWER OF WISH》，AKIRA二話不說舞動，笑說：「我第一次坐著跳舞耶！」

▲小S（左）讚美AKIRA非常帥，但還是輸給歐巴具俊曄。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S（左）讚美AKIRA非常帥，但還是輸給歐巴具俊曄。（圖／翻攝小S臉書）

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