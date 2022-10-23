AKIRA合體具俊曄:沒問題　被台灣記者玩壞「坐著跳起來」

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小S今年以《熙娣想聊》入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，但以1票輸給黃子佼跟Lulu的《婚禮歌手》，她不氣餒並表示要製作第二季，姐夫具俊曄已點頭作客，媒體提議邀約第一、二代姐夫組「限定姐夫團」於節目同台，小S表示「對方願意的話，我很樂意」，今問及AKIRA意願，他說知道具俊曄是韓國知名藝人，「沒想到『姐夫』在台灣造成迴響，以後有機會的話當然可以一起表演，不會排斥」。
AKIRA跟林志玲結婚後，在台灣的焦點都離不開老婆，問及是否有壓力，他說：「的確結婚後在台受到很大的關注，畢竟我出道20年，放浪兄弟也出道20年，結婚後受到台灣媒體關注，我是沒有壓力，非常感謝老婆這段期間支持著我，還有工作人員，我只想跟大家說聲謝謝。」
此外，台灣、日本媒體採訪模式不同，AKIRA點頭認同台灣記者想法比較新穎、特別，日前接受時尚雜誌採訪，記者不提問直接要他跳舞，坦言印象深刻，他表示不會排斥各種採訪方式，認為大家是幽默感不一樣，問及是否有「被玩壞」的感覺，以及台灣媒體「是不是比較好笑？」AKIRA笑回：「你們是不是希望我說對？當然當然。」隨後記者CUE他跳新歌《POWER OF WISH》，AKIRA二話不說舞動，笑說：「我第一次坐著跳舞耶！」