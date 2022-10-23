中職／守護神難拿單場MVP　豪勁不在意只想拿總冠軍

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然戰功彪炳，但豪勁拿到的單場MVP次數卻是少得可憐，僅在2021年5月13日拿下「生涯唯一一次」單場MVP，但豪勁卻不認為有被「低估」的感覺，單場MVP對他來說並不是特別重要，拿下總冠軍才是他現在正在追求的事情。
豪勁強調，每天結束之前，在他腦袋裡想的只有「怎麼拿下冠軍」，持續思考如何幫助球隊成功奪下冠軍金盃，現在球隊有機會直接進入台灣大賽，大家的心思也跟他一樣都在想「如何把冠軍獎盃拿下來」。
成為中職「洋將」的單季救援紀錄保持人，甚至還有機會打破單季救援成功紀錄，豪勁認為是一件非常光榮的事，也覺得對自己是一個相當棒的球季，但他也提到，棒球比賽永遠沒辦法預料到之後會發生什麼事，就像他季初還只是佈局投手，現在已經有機會締造紀錄，之後剩下的比賽，結果仍然非常難講。
近期出賽常遇到提早上班、「跨局」的出賽工作，豪勁不喊苦，雖然昨天的比賽結果對他來說比較不幸運，但他覺得昨晚的投球品質是好的，他也認為跨局投球對他來說並不成問題。
最近出賽的狀況較起伏，近三場吞下一場敗投、一次救援失敗，豪勁認為球員身體與在球場上的狀況有高低起伏是很正常的，有時候能夠調整回來，有時也會因此陷入低潮，豪勁說本季大部分時間，他都保持著不錯的身體狀況，並解釋近期的狀況跟他近70局的出賽場次並無太大的關聯。