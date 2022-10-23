2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中職／守護神難拿單場MVP　豪勁不在意只想拿總冠軍

▲樂天桃猿守護神豪勁(圖/樂天桃猿球團提供)
▲樂天桃猿守護神豪勁(圖/樂天桃猿球團提供)

記者簡名杉/桃園報導

2022-10-23 21:09:49

樂天桃猿守護神豪勁(Bradin Hagens)本季已經為桃猿貢獻了36次救援成功，守下不少場關鍵的比賽，已經超越2014賽季拿下35次救援成功的米吉亞，締造中職史上單季最多救援成功的「洋將」，距離中職史上最多單季37次救援成功的陳禹勳也僅差一次就能追平。

我是廣告 請繼續往下閱讀

雖然戰功彪炳，但豪勁拿到的單場MVP次數卻是少得可憐，僅在2021年5月13日拿下「生涯唯一一次」單場MVP，但豪勁卻不認為有被「低估」的感覺，單場MVP對他來說並不是特別重要，拿下總冠軍才是他現在正在追求的事情。


豪勁強調，每天結束之前，在他腦袋裡想的只有「怎麼拿下冠軍」，持續思考如何幫助球隊成功奪下冠軍金盃，現在球隊有機會直接進入台灣大賽，大家的心思也跟他一樣都在想「如何把冠軍獎盃拿下來」。


成為中職「洋將」的單季救援紀錄保持人，甚至還有機會打破單季救援成功紀錄，豪勁認為是一件非常光榮的事，也覺得對自己是一個相當棒的球季，但他也提到，棒球比賽永遠沒辦法預料到之後會發生什麼事，就像他季初還只是佈局投手，現在已經有機會締造紀錄，之後剩下的比賽，結果仍然非常難講。


近期出賽常遇到提早上班、「跨局」的出賽工作，豪勁不喊苦，雖然昨天的比賽結果對他來說比較不幸運，但他覺得昨晚的投球品質是好的，他也認為跨局投球對他來說並不成問題。


最近出賽的狀況較起伏，近三場吞下一場敗投、一次救援失敗，豪勁認為球員身體與在球場上的狀況有高低起伏是很正常的，有時候能夠調整回來，有時也會因此陷入低潮，豪勁說本季大部分時間，他都保持著不錯的身體狀況，並解釋近期的狀況跟他近70局的出賽場次並無太大的關聯。

中職／守護神豪勁近3場出賽2度失分　曾總：確實累了

中職／助總直言味全是強勁對手　季後賽球員「缺一不可」

中職／猿龍12局大戰助總也緊張　肯定葉總積極求勝精神

MLB／費城人四轟打昏教士！距離世界大賽僅差一勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀