皇室駙馬有「錢」途！小室圭3度挑戰終合格 年薪估漲3倍
日本皇室秋篠宮文仁親王的長女真子婚後前往美國生活，但其丈夫小室圭在紐約州律師考試中兩度失利，引起外界關注評論。21日時，小室圭終於傳出在第三次報考後合格的消息。根據同為紐約州合格律師的樋口一磨說法指出，雖然律師資格考試很難，但及格後不用實習就可以直接登記成為律師執業，且年薪可望是現在的3倍起跳。
綜合日媒報導，小室圭先前兩度在紐約州律師資格考試中失利，在7月時第三次挑戰終於通過，榜單在美東時間21日在司法考試委員會官網公開，並指出上榜者20日就已經接獲通知。這次考試總共有9609人考試、6350人上榜，合格率為66%。
而小室圭也在接獲合格消息之後，就通知先前在日本任職的律師事務所所長奧野善彦，稱順利合格，未來做為一名律師，也將繼續深造、累積經驗。
擁有紐約合格律師證的樋口一磨指出，美國律師資格考是一項絕對的評估，分數夠，就能通過。他強調雖然說66%合格率看似很高，但不可否認的，考試真的很難。
樋口一磨提到，美國律師資格考別於日本，通過後不需熬過所謂的「司法修習生」階段，在美國一旦完成註冊，就能直接登記成為律師執業。而小室圭目前擔任律師事務所法務的年薪約600至700萬日圓，成為正式律師後，年薪可望3倍起跳，達到年收約2000萬日圓（約台幣425萬元）。