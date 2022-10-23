主管剛停職！下屬嗨「送走髒東西」發雞排 遭求償150萬
竹科一名崔姓主管，日前表示自己暫時停職，沒過多久謝姓下屬就發電子郵件給全部門同事，內容寫下「三月是多麼值得慶祝的月份，送走見不得人的髒東西」，與另名同事一起請全部門的同事吃雞排；崔男得知信件內容後，覺得謝男是在影射自己，氣得提告公然侮辱，求償150萬元。
根據判決書指出，竹科一間公司的崔姓主管，今年3月3日表示自己因故暫時不會回到公司上班，結果8日謝姓下屬就寄電子郵件全部門同事，內容表示「Dear all, 三月是多麼值得慶祝的月份...送走腐敗的、噁心的、藏汙納垢的、見不得人的髒東西和壞習慣」，自己和其他同事會請大家吃雞排、下午茶。
事後，崔男得知信件內容，大為光火，認定謝男就是在影射他，氣得告上法院，向謝男求償150萬元；對此，謝男表示，與崔男相處5年來並無過節，且自己和其他6位同事年後要調回總部上班，而且他與同事過去都有許多不好的習慣，希望在年後要自省，能有新氣象，才會寫下這些內容。
法官勘驗證據後認為，單純以電子郵件的前後文，客觀上難以辨識是針對特定人事的內容，且由件中也沒有提及崔男的姓名、職稱、特徵，或暫離公司的事情，沒有損害崔男的名譽，因此判阿宸敗訴，全案還可上訴。（編輯：孫唯容）