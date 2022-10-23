中職／旅美曾是陽岱鋼隊友　鄭浩均笑說不是旅日都很嚴肅

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鄭浩均說在跟陽岱鋼當隊友之前，兩人只有在NIKE CAMP見過面，雖然是同經紀公司，但並不算太熟，兩人當隊友之後，「岱鋼賢拜」不但會帶他出去吃飯，私底下也都跟他們玩在一起，鄭浩均笑說本來以為旅日的陽岱鋼個性會很「謹慎」、「慎重」，是個嚴肅的人，但實際相處起來卻是很開放的前輩，講話也蠻好笑的，跟他想像中的「岱鋼賢拜」有點落差。
雖然陽岱鋼是個沒有架子的好前輩，但鄭浩均仍表示非常尊重他，而回到中職後，遇到跟陽岱鋼同為旅日的總教練林威助，鄭浩均就感覺到「助總」跟「岱鋼賢拜」雖然是個性不同的兩位旅日前輩，但是散發出來的「氣質」是很接近的，形象也都非常「端莊」。
光今年一年職棒的職棒生涯，鄭浩均就接連換了三個環境，從美職小聯盟到獨立聯盟再回到中職，鄭浩均坦言小聯盟的環境跟獨立聯盟、中職差比較多，因為小聯盟比較看重「養成」，而獨立聯盟跟中職則是比較需要「即戰力」，投球的心情、感覺也都不同。
回到中職第一個賽季，鄭浩均就有參與季後賽，甚至總冠軍賽的機會，他坦言比較希望擔任熟悉的「先發投手」角色，但今年賽季他不只先發，中繼跟後援的角色也都有擔任過，所以還是尊重教練分配給他的位置，而他的內心還是比較「私心」想擔任先發投手。
關於之後的投球定位，鄭浩均表示會在球季告一段落之後，開始安排訓練計畫，並且在跟教練討論後做調整，看要往哪個方向做改變。