中職／生涯首轟加上第二次猛打賞　杜家明讓象迷嗨翻桃園

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兄弟今晚8分的最大貢獻者，當屬棄投從打的三壘手杜家明，他今晚敲出生涯第二次三安猛打賞，還在4局上轟出個人生涯首支全壘打，生涯首安、首轟都在桃園球場出現，成為中職史上第8位球員生涯同時有勝投與全壘打紀錄的球員，兄弟整場8分有3分是他的打點，在球隊下半季封王的隔天，自己也打出生涯代表作，並獲選單場比賽MVP。
今晚敲出全壘打的兄弟球員還不只杜家明，外野手林書逸也在此役的5局上半，棒打桃猿先發投手楊彬，敲出生涯第7轟，也是他自2019年4月7日之後，睽違三年半再度開轟，巧合的是他生涯7支全壘打，有4支是出現在桃園球場，但都是在Lamigo時期，今晚這一轟是林書逸生涯對「樂天桃猿」轟出的首發全壘打。
雖然桃猿本場比賽在7局上半結束後就落後達6分，但7局下「暴力猿」馬上吹起反攻號角，站在右打區的馬傑森率先敲安，接著藍寅倫以及陳晨威接續的安打，先打回兩分，成晉選到四壞保送上壘後，林立的長打再補進兩分，單局灌進四分大局，但可惜後續沒能再添加分數，終場就以兩分之差落敗。
桃猿先發投手楊彬，今晚在10月8日先發戰味全龍後，相隔15天再度先發登板，但是只投了5局，就遭到杜家明、林書逸接連砲擊，失掉賽季新高5分，吞下本賽季首場敗投。
兄弟的王牌洋投德保拉，今晚主投5局僅失一分，收下賽季第14勝獨居勝投王，後援1.1局的吳哲源，也順利將本季投球局數補足到中華職棒的規定投球局數120局，獲得投手金手套的票選資格。