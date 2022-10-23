買運彩瘋世足賽 運彩公會邀球迷預測冠軍隊伍

四年一次世界盃足球賽倒數計時！今年賽事將於 11 月 21 日至 12 月 18 日在卡達舉行，由於有眾多球星參賽，比賽精彩可期。台灣運彩發行機構搭上世足賽熱潮，推出「買運彩、瘋足球、抽保時捷」活動，年終衝刺運彩銷售額。中華民國運彩經銷商商業同業公會加碼送全聯禮券 1 千元，召募運彩網路會員，一起預測冠軍隊伍。

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公會何昱奇理事長表示，今年 11 月迎來的世界盃足球賽，將是運彩發行機構與經銷商最期盼的商機，相對的，也有助於拉抬運動彩券年銷售額目標。去年，運動彩券銷售達 466 億，今年還有 2 個月，加上世界盃足球賽加持，預估目標銷售額應可突破 500 億，挹注運動發展基金可達 50 億元。

▲運彩公會召募網路下注會員，鼓勵網路下注既便利，又能避免熱門賽事投注站大排長龍。（圖／投注站提供）

看好世足賽帶來的可觀商機，運彩發行機構趁勢推出「買運彩、瘋足球、抽保時捷」活動，凡在活動期間內投注運動彩券，線上投注單筆滿 2 千元，上網登錄後，就可獲得抽獎機會一次，獎品包括價值 358 萬元保時捷跑車 2 台，以及現金 8.88 萬元共 100 名。

只是，投注運動彩券前，對於球種的規則要有所瞭解。因為，過往世界杯足球賽的對戰時常爆出冷門，因而開出好幾百倍的正確比分賠率，這是難得的樂透機會。所以，對於體育投注有興趣的人，可以挑選正確比分來投注，用小額的金額來搏高額的獎金。何況，每投注 100 元，就會挹注 10 元至運動發展基金，也算做公益。

此外，運彩公會也呼籲，足球的法定比賽時間規則是 90 分鐘 + 傷停補時，（不含 PK 賽），彩迷下注時要特別留意此點。還有，熱門足球賽事投注站容易大排長龍，建議投注運彩管道，可以先跟台灣運彩公司申請網路投注服務，在家邊看球賽，就能跟著比賽節奏進行投注，相當方便。

▲搶搭世界盃足球賽熱潮，台灣運彩公司提供名車供抽獎，投注站高掛宣傳布幅，鼓勵投注衝刺銷售額。（圖／投注站提供）

公會理事長何昱奇表示，世足賽即將開打，公會整理世界盃足球賽分組對戰的分組表，邀請球迷一起預測今年冠軍隊伍。參賽資格是， 111 年 11 月 1 日至 11 月 30 日前，申請加入運彩公會推薦台灣運彩網路會員，以及加入運彩公會 line 聯繫成功者，即可免費獲得一張預測冠軍券，預測成功者可獲得全聯禮券 1000 元，限額 200 名，額滿為止。

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