買運彩瘋世足賽 運彩公會邀球迷預測冠軍隊伍

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看好世足賽帶來的可觀商機，運彩發行機構趁勢推出「買運彩、瘋足球、抽保時捷」活動，凡在活動期間內投注運動彩券，線上投注單筆滿2千元，上網登錄後，就可獲得抽獎機會一次，獎品包括價值358萬元保時捷跑車2台，以及現金8.88萬元共100名。
只是，投注運動彩券前，對於球種的規則要有所瞭解。因為，過往世界杯足球賽的對戰時常爆出冷門，因而開出好幾百倍的正確比分賠率，這是難得的樂透機會。所以，對於體育投注有興趣的人，可以挑選正確比分來投注，用小額的金額來搏高額的獎金。何況，每投注100元，就會挹注10元至運動發展基金，也算做公益。
此外，運彩公會也呼籲，足球的法定比賽時間規則是90分鐘+傷停補時，（不含PK賽），彩迷下注時要特別留意此點。還有，熱門足球賽事投注站容易大排長龍，建議投注運彩管道，可以先跟台灣運彩公司申請網路投注服務，在家邊看球賽，就能跟著比賽節奏進行投注，相當方便。
公會理事長何昱奇表示，世足賽即將開打，公會整理世界盃足球賽分組對戰的分組表，邀請球迷一起預測今年冠軍隊伍。參賽資格是，111年11月1日至11月30日前，申請加入運彩公會推薦台灣運彩網路會員，以及加入運彩公會line聯繫成功者，即可免費獲得一張預測冠軍券，預測成功者可獲得全聯禮券1000元，限額200名，額滿為止。
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