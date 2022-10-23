林志玲生孩子辛苦到落淚！AKIRA心疼老婆：我全心支持她
「國民姐夫」AKIRA今（23日）受邀擔任「2022高雄電影節」國際短片競賽典禮頒獎人，他用中文表示：「很高興來參加高雄電影節！」除了分享喜愛的電影類型，AKIRA也感謝老婆林志玲的辛勞。
林志玲日前哽咽透露備孕辛苦，AKIRA回憶起當時，透露有沒有小孩他們無法決定，上天願意賜給他們一個家人，就是全心全意支持、互相扶持，「我們是夫妻，她是我重要的伴侶，那段過程我全心全意支持她。上天願意賜給我們這麼好的家人，當時我們不管有多辛苦，都希望互相扶持，完成彼此的最大心願」。
AKIRA十月中來台，陸續出席時尚活動、代言百貨公司集點大使、參加第57屆金鐘獎等，對於頻頻露面，他感謝大眾不嫌棄，但覺得工作量跟在日本相比，沒增加負擔，也不覺得疲憊，「與其說工作量變大，這次剛好來台灣安排很好的工作，我在日本也是很忙，不只台灣，還會去亞洲其他地方，工作量我覺得沒有變多或變少」，他透露閒暇之餘會帶小孩、跟家人相處，工作時就專心投入。
AKIRA跟林志玲是合作《赤壁～愛～》舞台劇認識，他因參加高雄電影節，回想起曾看過林志玲的電影《赤壁》，「合作舞台劇之前，就是看這部做功課」。他也透露老婆跟自己都不愛血腥、恐怖片，自己偏好動作類型的作品，未來有機會也想演出類似《KANO》的電影。