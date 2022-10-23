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影／青年論壇桃園場落幕　學生代表：將發青年政策白皮書

▲學生代表舉辦2022青年論壇，邀請桃園市長候選人到場同台討論。（圖／記者康仲誠攝影）
▲學生代表舉辦2022青年論壇，邀請桃園市長候選人到場同台討論。（圖／記者康仲誠攝影）

記者朱啓瑜/桃園報導

2022-10-23 21:52:45

根據中選會統計，今年約有76萬首投族參與年底的地方公職人員選舉，年輕世代在政治中越來越重要，候選人也越來越常標榜青年做為政策主打，因此臺學聯與《NOWnews今日新聞》「CROSSROAD跨世代」聯合舉辦直轄市市長候選人青年論壇，邀請候選人們與青年直接面對面，聽聽青年的聲音，表達對年輕世代的想法。首場活動選在桃園市，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、民眾黨桃園市長候選人賴香伶，以及無黨籍的桃園市長候選人鄭寶清同台討論。

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臺灣學生聯合會集結雙北桃3大直轄市近20所學校，推出「2022千禧干政」系列活動，預計逐步在直轄市舉辦論壇，但在首場活動就面臨國民黨籍的候選人張善政無法出席，雖然競選團隊回應是因為行程接不上，但還是遭到對手鄭運鵬、賴香伶的攻擊，鄭運鵬表示「很遺憾，張善政先生可能眼中只看到選票，不願意花多一點時間跟學生一起來座談」，鄭運鵬更說「可能他省下時間，但是他沒有看到學生的需要」。

桃園們的同學關心什麼議題呢？像是居住正義、就學心理狀態、青年創業，就連校園周邊的交通事故熱點也成為論壇討論的重點之一，論壇桃園場參與的學生組織更包括元智大學學生會、中央大學學生會、桃園市高中職學生聯合會以及雙北高中職學生權益陣線。鄭運鵬主要延續目前市府鄭文燦8年施政，並強調未來針對青年就業，會提出就業單一窗口服務，青年若選擇缺工缺才產業服務加3萬，「未來只要雇用單位是桃園在地的缺工產業，就業青年不限戶籍地，只要穩定就業半年就可以領1萬5，之後每個月再加碼2500，一年總共可領3萬」。

賴香伶則是針對居住正義，提出以捷運基地為核心打造「一站一宅」，同時在桃園推動囤房特別稅，桃園空屋率8.6%，讓3房以上房東主動釋出加入「包租代管」，若不願釋出就課徵囤房特別稅率，擁有3房以上者課較高特別稅。鄭寶清則是大開支票，當選後首先發給長輩一人1萬元的過年紅包津貼，青年桃園置產自備款和學生的營養午餐都將由政府埋單。

桃園場落幕，臺灣學生聯合會理事長黃亭偉也強調，會持續針對九合一大選青年政策緊盯候選人，希望候選人都能重視青年需求，臺學聯也將提出青年政策白皮書，想知道論壇中還有哪些精彩內容？也可透過以下影片掌握資訊。


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