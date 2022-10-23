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勇警抓遭通緝犯駕車「狠輾3次」脊椎骨折！同仁開4槍制止

▲雲林縣長張麗善趕赴醫院探視廖姓小隊長。（圖／翻攝自張麗善臉書）
▲雲林縣長張麗善趕赴醫院探視廖姓小隊長。（圖／翻攝自張麗善臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-10-23 22:39:10

雲林縣警察局虎尾分局偵查隊今（23）日上午由偵查隊副隊長帶隊7人，前往台中市清水區追捕通緝犯，不料在某工廠進行圍捕時，53歲的廖姓小隊長遭嫌犯開車衝撞，並來回輾壓約3次，陳姓偵查佐即時開槍制止，郭姓通緝犯趁隙逃逸；廖姓小隊長則全身多處擦挫傷、腰部脊椎骨折，緊急送醫所幸無生命危險，傍晚轉院台大雲林分院，雲林縣長張麗善、警政署駐區督察郭仁賓前往慰問。

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▲雲林虎尾分局偵查隊跨區到台中圍捕通緝犯，嫌犯開車衝撞逃逸，廖姓小隊長被撞飛腰部脊椎骨折送醫。（圖／翻攝畫面）
▲雲林虎尾分局偵查隊跨區到台中圍捕通緝犯，嫌犯開車衝撞逃逸，廖姓小隊長被撞飛腰部脊椎骨折送醫。（圖／翻攝畫面）
據了解，雲林虎尾分局偵查隊，今天掌握一名郭姓槍砲通緝犯藏身於台中地區，跨區到清水區追捕通緝犯，警匪雙方一路追至吳厝二街某工廠附近，正欲對嫌犯進行圍捕，郭姓通緝犯為逃脫，竟開車衝撞2警車及警員。

廖姓小隊長當場遭車子撞飛，郭姓通緝犯還來回倒車3次，陳姓偵查佐見立即連開4槍制止，郭姓通緝犯趁隙逃逸；廖姓小隊長經送醫後，發現全身多處擦挫傷、腰部脊椎骨折，所幸沒有傷及神經，下午4時許從台中光田醫院轉院至台大雲林分院。

雲林縣長張麗善在臉書表示，自己與警政署駐區督察郭仁賓前往慰問、雲林縣警察局長李謀旺前往慰問廖姓小隊長；他看起來仍很虛弱，讓大家都感到很心疼；警察工作充滿高風險，出勤過程更常有難以預料的突發狀況，再次表達我對警察同仁還有眷屬的敬意與感謝，也誠摯祝福廖小隊長早日康復，一切平安。（編輯：孫唯容）

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