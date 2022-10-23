足球／迷你足球四地開踢 新竹風城捲起足風

我是廣告 請繼續往下閱讀
夢幻光芒足球俱樂部的學員從幼兒到10歲多達數十位，總教練鄭君磊是來自義大利的混血兒，從小在台灣長大，率隊參加迷你足球散賽事已有多年經驗，有別於台灣本土球員的著重體能的教學方式，更重視球員的跑位訓練，據鄭君磊教練表示，當初就讀的新竹高中是升學高中，對足球較不重視，因此他特別希望球員除了讀書外也別放棄對足球的熱愛，球隊裡有少數小球員是來自單親家庭，所以鄭君磊教練在訓練之餘也當起保母的工作，協助接送小朋友。鄭君磊教練認為，台灣的幼兒球員跟歐洲最大的不同是小朋友都是父母半強迫送來俱樂部學習足球，跟歐洲幼兒球員發自內心喜歡足球有很大的不同，他希望他指導的小球員一輩子都能比別人更愛足球。他進一步強調，新竹近幾年的球員及球隊越來越多，表示家長也相當願意讓小孩學習足球，他認為迷你足球舉辦的場地是氣墊式的感到相當新鮮也相當安全。
迷你足球協會秘書長張武業表示，氣墊式迷你足球場強調安全無邊界及為孩童特製，在小球員享受踢球之餘，家長也能安心。同時將規則簡化，讓孩童簡單理解規則並引起學習動機。
他並強調，幼兒足球應以遊戲為主，競技為輔，養成孩童正確運動觀念，從趣味的交流中，使孩童養成團隊合作精神及競賽交流中的挫折與成就感。並推行人人有獎的制度，也讓孩童能有更多的自信心，更喜愛足球、參與足球。他並感謝雲豹能源長期支持迷你足球賽，今年特別新增 「分區挑戰賽」，讓每一區U8組1,2名能夠晉級全國，足球小將們可以跟各縣市的選手切磋球技、跟著卡達世界盃一起爭奪榮耀！