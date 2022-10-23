賴清德提3大理由力挺　林佳龍：出外人打拼精神

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賴清德接著說，第二個理由是林佳龍是國家級人才，能在短短時間內為新北規劃20大願景、100項具體政見，要重新定位新北市，不用跟在台北市後頭走，要當台灣領頭羊，這是跨出成功的第一步；提到的5大翻新都切合目前新北市的需要，如果現任新北市團隊不做，那就讓林佳龍帶領的新團隊來做，強調林佳龍是國家級人才，要珍惜這樣人才，不要讓他孤單寂寞，要給他溫暖，讓他當選。
最後賴清德也提到應該為台灣支持林佳龍，提出今年總統蔡英文在國慶演說中，除了感謝國人協助政府共同支持防疫外，也提到國際情勢複雜、台灣面對很多挑戰，總統堅持團結國人，建立經濟產業、社會安全、民主自由、國防民安4大根基，用心打拚，讓下一代有更好的國家，讓國際認同更好的台灣；所以要做總統的後盾，讓她更有民意、更有力量，那就要要踴躍支持民進黨推出的人選，在新北市就是林佳龍，所有的同鄉除了在新北市投票外也能回到故鄉催票，讓總統有更大的民意跟力氣，來解決來自海內外的挑戰。
稍早林佳龍在致詞時表示，大家從小在故鄉長大、外出打拼，今天鄉親出外人到這裡成為新的故鄉，期待新北大翻新；所以現在一天當三天用，希望可以讓新北市大翻身，今天看到鄉親冒著風雨來聽演講十分感動，新北要有志氣，強調新北不是衛星城市跟工廠，過去新北29區都有出外人打拼的身影跟精神，強調出外打拼靠的是奮鬥精神與鄉親力挺，所以不管先來後到，大家都是新北市的主人，自己是雲林子弟，期盼來自外地到這新故鄉打拼的人，有機會當選新北市長。