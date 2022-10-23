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賴清德提3大理由力挺　林佳龍：出外人打拼精神

▲賴清德演講提3大理由力挺林佳龍，呼籲鄉親投票外也能回到故鄉催票，讓總統有更大的民意解決挑戰。（圖 ／林佳龍競選辦公室提供）
▲賴清德演講提3大理由力挺林佳龍，呼籲鄉親投票外也能回到故鄉催票，讓總統有更大的民意解決挑戰。（圖 ／林佳龍競選辦公室提供）

記者吳嘉億／新北報導

2022-10-23 22:31:41

副總統賴清德今（23）日晚間再度到新北市出席「全國旅新北同鄉之夜」，強力為民進黨新北市長候選人林佳龍站台輔選，提出林佳龍是與旅新北鄉親同樣出身、也是國家級人才及為台灣能更獲得海內外支持的3大理由，懇請鄉親支持同樣出身的旅北子弟；林佳龍則在致詞時喊出新北座標、交通、產業、社福、及都市更新的5大翻新，比喻現在是跑400公尺最後一棒，希望能讓新北政黨輪替，把歷任黨內4位市長候選人政見一次實現，以出外人打拼精神，讓雲林子弟能有機會當選新北市長。

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活動最後壓軸登台的賴清德表示，現在要請命為新北市翻新，有很多的理由支持林佳龍，第一他是我們的子弟，父母來自中南部，他們第一個北上工作的地方就在三重，林佳龍就像是自己的小孩一樣，學業優秀還去美國深讀得到耶魯大學博士學位，政治歷練是我們這輩中很難找到的，拜託鄉親能支持林佳龍。

賴清德接著說，第二個理由是林佳龍是國家級人才，能在短短時間內為新北規劃20大願景、100項具體政見，要重新定位新北市，不用跟在台北市後頭走，要當台灣領頭羊，這是跨出成功的第一步；提到的5大翻新都切合目前新北市的需要，如果現任新北市團隊不做，那就讓林佳龍帶領的新團隊來做，強調林佳龍是國家級人才，要珍惜這樣人才，不要讓他孤單寂寞，要給他溫暖，讓他當選。

最後賴清德也提到應該為台灣支持林佳龍，提出今年總統蔡英文在國慶演說中，除了感謝國人協助政府共同支持防疫外，也提到國際情勢複雜、台灣面對很多挑戰，總統堅持團結國人，建立經濟產業、社會安全、民主自由、國防民安4大根基，用心打拚，讓下一代有更好的國家，讓國際認同更好的台灣；所以要做總統的後盾，讓她更有民意、更有力量，那就要要踴躍支持民進黨推出的人選，在新北市就是林佳龍，所有的同鄉除了在新北市投票外也能回到故鄉催票，讓總統有更大的民意跟力氣，來解決來自海內外的挑戰。

稍早林佳龍在致詞時表示，大家從小在故鄉長大、外出打拼，今天鄉親出外人到這裡成為新的故鄉，期待新北大翻新；所以現在一天當三天用，希望可以讓新北市大翻身，今天看到鄉親冒著風雨來聽演講十分感動，新北要有志氣，強調新北不是衛星城市跟工廠，過去新北29區都有出外人打拼的身影跟精神，強調出外打拼靠的是奮鬥精神與鄉親力挺，所以不管先來後到，大家都是新北市的主人，自己是雲林子弟，期盼來自外地到這新故鄉打拼的人，有機會當選新北市長。

▲賴清德出席「全國旅新北同鄉之夜」，呼籲鄉親投票外也能回到故鄉催票，支持林佳龍與劉建國。（圖 ／林佳龍競選辦公室提供）
▲賴清德出席「全國旅新北同鄉之夜」，呼籲鄉親投票外也能回到故鄉催票，支持林佳龍與劉建國。（圖 ／林佳龍競選辦公室提供）

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