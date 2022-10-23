籃球／世界級頂尖對決在台灣 賽爾維亞稱霸

2022年 FIBA3X3臺南挑戰賽，本週末在臺南市政府西拉雅廣場引爆籃球熱，為期兩天的世界頂尖對決今晚產生最終王者，由世界排名第一的賽爾維亞Ub Huishan NE在延長賽絕殺比利時Antwerp，帶走2022 FIBA3X3臺南挑戰賽冠軍。





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