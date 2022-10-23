籃球／世界級頂尖對決在台灣 賽爾維亞稱霸

2022年 FIBA3X3臺南挑戰賽，本週末在臺南市政府西拉雅廣場引爆籃球熱，為期兩天的世界頂尖對決今晚產生最終王者，由世界排名第一的賽爾維亞Ub Huishan NE在延長賽絕殺比利時Antwerp，帶走2022 FIBA3X3臺南挑戰賽冠軍。
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本土隊伍雖已在昨天全數止步，但這場臺南史上舉辦最高層級之籃球國際賽事，今天仍吸引大批球迷擠爆觀眾席，欣賞頂尖3X3好手的高水準對戰，搭配現場DJ秀及專業舞團「XL ARMY」帶來的火辣演出，讓府城的週末籃球氣氛熱到最高點。
賽爾維亞國家隊Ub Huishan NE展現世界排名第一的氣勢，八強戰擊敗從資格賽一路挺進的沙烏地阿拉伯Jeddah；四強戰與世界排名第四、亞洲排名最高的蒙古國家隊班底UlaanbaatarMMC Energy，殺進冠軍戰。世界排名第三的比利時Antwerp同樣是在場場硬戰中脫穎而出，力拚冠軍頭銜。
這場冠軍戰也是Ub Huishan NE及Antwerp繼八月底德布勒森大師賽後再次交手，兩隊在擠爆的臺南球迷面前打出激情又精彩的表現，且在比賽中好球連發。Ub Huishan NE開賽起一路落後，正規賽最後不到兩分鐘靠兩罰得手以14：13超前比數，但Antwerp在最後五秒靠Thibaut Vervoort上籃將比數扳平，兩隊戰進延長賽。
延長賽由Ub Huishan NE獲得球權，Dejan Majstorovic在進攻時間終了前兩秒於外線出手命中，僅花十秒終結比賽，帶走2022 FIBA3X3臺南挑戰賽冠軍。Ub Huishan NE、Antwerp也將攜手前進11月香港大師賽，同時都已取得FIBA 3X3年終總決賽資格。
Ub在德布勒森大師賽冠軍戰敗給Antwerp，這次再度在冠軍戰碰頭，由在延長賽的兩分球「絕殺」對手，Majstorovic坦言，最後一擊雖然可以說是「幸運球」，但球隊十分盡力在拚這次比賽，值得這一座冠軍。
世界積分排名第一的Strahinja Stojacic在這次賽事秀了幾手精彩灌籃秀，讓國內球迷大飽眼福，精湛的球技也是Ub的奪冠最大功臣，拿下這次賽事MVP，也將2019年高雄挑戰賽於四強落敗的遺憾討了回來。Stojacic表示，上次來臺無緣爭冠的印象很深刻、很難受，很高興這次臺南挑戰賽能再次來臺參賽，「就是要來贏」的決心很強烈，目標就是要拿下香港大師賽的資格，並希望維持這樣的贏球步調，拿下年度總冠軍。
比賽打得精彩、場邊球迷看得過癮，世界好手也對這次來臺參賽的體驗讚譽有加，首度來台的Majstorovic表示，感覺很棒，比賽打起來就像大師賽，來臺一週也感受到臺南是很棒的城市。Antwerp陣中的Thibaut Vervoort同樣是初次造訪寶島，對於城市裡滿滿的燈光、路上的人潮都感到十分新鮮，「這也是我第一次真的覺得，出去比賽有體驗不同的文化。」