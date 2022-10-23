下車忘拉手剎車！大貨車「滑」到馬路 司機急跳上車開走
驚險瞬間！本月20日上午彰化縣福興鄉，有一輛大貨車駕駛行經彰鹿路時，停車去超商購物忘記拉手煞車，車輛從巷口居然「滑到馬路」，還穿越北上、南下車道，與多輛汽機車交錯，嚇壞民眾，直到大車滑過一半路口時，司機才發現，緊急衝出超商，跑上車趕緊拉起手煞車，解除這場危機，所幸未造成車禍事故。
從監視器畫面中可以看到，原先停在巷口的大貨車，整輛車居然緩緩往前，也不顧前方是紅燈號誌，絲毫沒有停下的意味，反而一路滑到大馬路上，直到穿越彰化福興鄉彰鹿路北上、南下車道，才看見駕駛急衝衝從超商跑來，跳上車拉起手煞車，解除這場驚魂記。
警方表示，該事件發生在本月20日上午9點多，大貨車是從東崎一巷要穿過彰鹿路5段2巷，司機疑似覺得停等紅燈時間太長，就把大貨車直接停在路口，下車跑到路旁的超商買東西，但不慎忘記拉起手煞車，隨後大貨車就滑動，穿越彰鹿路，幸好駕駛自己即時發現異狀，馬上就衝出超商，拉起手煞車。
警方指出，這起事件雖然沒有接獲民眾報案，不過目前正在釐清責任歸屬，一旦涉及違規行為將依法告發，也呼籲駕駛車輛臨停一定得確實拉起手剎車，萬一釀傷亡意外，可不是跳上車踩剎車就能解決。（編輯：孫唯容）