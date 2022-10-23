黃珊珊嗆不懂水門要搞清楚 陳時中：我懂車子不想被水淹
輕颱尼莎上周襲台帶來豪雨，外界質疑北市關閉水門機制，此外未及時通知車主移車，導致百齡橋下數十輛汽車泡水，對此民進黨台北市長候選人陳時中稱若當選不會讓這種事情發生，對手黃珊珊批評陳不太了解，如果不懂應該搞清楚，對此陳時中今（23）日回應稱，自己懂的是「我的車子不想被水淹」，強調市政不是冷冰冰，而是要照顧市民。
輕颱尼莎日前襲台帶來豪雨，北市多處傳出災情，也被外界質疑水門關閉機制，未在第一時間通知車主移車，導致百齡橋下數十輛汽車泡水。陳時中受訪稱若自己當選，絕不會讓這種事情發生，卻遭黃珊珊批評，不關水門會造成台北其他區域影響，反嗆陳時中應該不太了解，如果不懂，應該搞清楚再來說。
陳時中今日回應，他懂的事「我的車子不想被水淹」，如果黃珊珊真的很懂，那怎麼會有幾百輛的車子被泡在水裡，強調市政不是冷冰冰，而是要照顧市民，市政不是在市民有難時讓首長回說「不然要怎樣」的，而是要服務市民、對市民關心。
陳時中競選總部也補充，依照程序當然一定會提早通知民眾，在關水門前疏導、拖吊完成，台北市長柯文哲與黃珊珊卻扭曲成不關水門會死很多人，顯見柯市府完全對此事事件毫無檢討，仍在推卸責任，只想模糊焦點。
競總嚴正呼籲，請柯文哲負起責任，檢討SOP失靈的根本原因，勿再推卸責任給民眾，企圖模糊焦點。