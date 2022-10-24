清晨低溫18.6℃！今明兩日冷空氣最強 這天起轉濕防降雨
中央氣象局表示，今（24）日北部及東北部天氣較涼，高溫約22至25度，中南部仍可達29、30度，北部及東北部低溫約19、20度，其他地區約21至23度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請注意添加衣物以免受涼。
由於水氣減少，雨勢也將趨緩，氣象局指出，今日各地大多為多雲到晴，僅迎風面東北部、東部地區及大台北山區有零星短暫雨，南部地區因殘餘水氣關係，亦有局部短暫雨；此外，由於台灣附近東北風增強，嘉義至桃園、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪；颱南、新北及基隆北海岸沿海空曠地區亦有較強陣風，海上作業及海邊活動請注意安全。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今日清晨截至5：13各地區平地最低氣溫為：北部(新北五股區)18.6度，中部(彰化芬園鄉)18.6度，南部(台南後壁區)21.1度，東部(宜蘭員山鄉)19.3度。
吳德榮說，今起至週四天氣穩定，各地大多晴時多雲；山區偶有零星少量飄雨的機率。今、明(25日)兩天冷空氣最強，北台白天舒適、中南部微熟，早晚偏涼微冷；週三、四冷空氣逐日滅弱，各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷。今晚至週三(26日)晨平地最低氣溫大約降至17度左右。
另根據最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，美國模式(GFS)模擬在比較遠的位置北轉(左圖)，歐洲模式(ECMWF)模擬則在呂宋島附近北轉(右圖)，顯示「不確定性」很大，需持續觀察。（編輯：林莞茜）