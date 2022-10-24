NBA／湖人多項進攻數據聯盟墊底　三分球命中率僅21%

洛杉磯湖人今日以104:106不敵波特蘭拓荒者，吞下了3連敗，目前球隊在各項進攻數據上幾乎都是敬陪末座，他們的場均得分、進攻效率和三分球命中率都是聯盟最差。 我是廣告 請繼續往下閱讀 湖人今天的三分球33投僅6中，開幕戰對陣勇士40投10中，第二場對快艇45投9中，3場比賽合計118投25中，命中率低到只有21.2%，這也是聯盟目前最差的數字他們賽季前3場的場均103分，進攻效率94.2，雖然防守端的表現十分不錯，節奏也拉得夠快，但半場進攻的表現實在太差了，這也導致球隊目前還無法取得賽季首勝。而在外界的關注之下，「威少」Russell Westbrook前3戰場均能得到10.3分6.7籃板4.3助攻，投籃命中率是很不理想的28.9%，三分球命中率則是低到只有8.3%。此前有消息表示湖人要等到感恩節才會有交易上的操作，但在球隊狀態比想像中差的情況下，管理層是否會提前動作，需要繼續關注。NBA／Lillard砍41分！湖人末節慘遭逆轉 開季苦吞3連敗LOL世界賽／中野力挽狂瀾！DK史詩逆轉未果 GEN晉級四強電競／G2明星打野Jankos離隊 一個時代終告結束LOL世界賽／T1擊退宿敵RNG晉級四強 Faker延續可怕紀錄