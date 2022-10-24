大韓航空班機降落宿霧機場衝出跑道　無人受傷

（中央社首爾24日綜合外電報導）大韓航空（Korean Air Lines）表示，旗下一架載有173人的班機昨天深夜在菲律賓宿霧（Cebu）國際機場降落時衝出跑道，所幸無人受傷，所有乘客均安全撤離。 我是廣告 請繼續往下閱讀 路透社報導，根據今天發布的聲明，大韓航空一架空中巴士（Airbus）SE A330寬體客機從首爾飛往宿霧後兩度嘗試在惡劣天候下降落，並於當地時間23時07分第3次嘗試降落時衝出跑道。大韓航空說，這架編號KE361航班上的乘客「已被護送至3間當地旅館，並已安排好替代航班」。大韓航空表示，「我們正在釐清事故原因」。社群媒體上未經證實的現場照片顯示機體出現大面積損壞，前起落架看似崩塌。大韓航空社長禹基洪（Woo Kee-hong，音譯）在官網發布道歉信，說將與當地飛航單位進行完整調查，韓國方面將釐清出事原因。禹基洪表示，「我們依舊致力於我們安全運營的承諾，並將盡最大努力採取措施防止事故再次發生」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111024習近平三任總書記 華郵：挑戰國際秩序強生宣布退出黨魁選舉 蘇納克24日可望成新首相一分鐘講一次！習近平演說狂提「人民」 學者：已被虛置皇室駙馬有「錢」途！小室圭3度挑戰終合格 年薪估漲3倍