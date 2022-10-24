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Gino勁宥被判刑後首發聲！喊冤不認性侵嘆「人醜性騷擾」

▲網紅「Gino勁宥」因性侵被判刑4年10月，但他發影片替自己喊冤，聲稱雙方是合意發生性行為。（圖／翻攝自「Gino勁宥」的YouTube）
▲網紅「Gino勁宥」因性侵被判刑4年10月，但他發影片替自己喊冤，聲稱雙方是合意發生性行為。（圖／翻攝自「Gino勁宥」的YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-10-24 08:45:39

網紅「Gino勁宥」本名莊凱博，遭同公司的女直播主控訴2度性侵得逞，雖然莊男否認犯行，辯稱是兩情相悅，但一審被判處4年10月徒刑，莊男不服提起上訴，二審結果仍維持原判。莊男日前在個人YouTube頻道發出新影片，喊冤不認性侵，還感嘆「人醜怎麼做都是性騷擾」。

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▲網紅「Gino勁宥」本名莊凱博，因涉嫌2度性侵同公司的女直播主，一審遭判刑4年10個月，二審也維持原判。（圖／翻攝自Gino勁宥臉書）
▲網紅「Gino勁宥」本名莊凱博，因涉嫌2度性侵同公司的女直播主，一審遭判刑4年10個月，二審也維持原判。（圖／翻攝自Gino勁宥臉書）
莊凱博在影片中聲稱，自己之前不發聲是因為擔心影響到司法的進行，且對司法有信心，所以才一直保持沈默。如今他出來替自己喊冤，公開了判決書的部分內容，以及自己與當事人對話的部分內容，仍強調兩人是合意性交，並質疑女方說遭性侵，但驗傷卻根本沒有受傷，不過法官卻不採信他的說詞。

莊凱博還感嘆「人醜怎麼做都是性騷擾」，自己就算提出證據，也無法確定法官是否有認真看待，好像自己「講出來的話都是錯的，提出來的證據都是歪的」。莊凱博更表示，看到對方提出300萬賠償金的要求，「好像終於明白為什麼要提告」。

雖然莊凱博替自己喊冤，但根據法院判決書指出，莊凱博在2020年5月於新北市工作室內，和該位女直播主以及其他同事共6人一起飲酒，之後其他同事陸續離去，莊男趁機敲門把該女直播主叫出房外，然後強抱到廚房流理台上性侵得逞。

事後女方顧及工作室團隊和諧，並念在莊男可能只是酒後亂性，不想把事情鬧大，隔天約莊男出來談判，要求莊男道歉並承諾以後不得再犯，不料結果又遭二度拖到廚房流理台上性侵。莊男還喊「看到妳就忍不住」等語，讓女方決定不忍了，向老闆揭發莊男惡行、憤而提告。

法院審酌女方事後傳訊斥責莊男「很過分」、「感覺你一點罪惡感都沒有」，且事發後就有告訴友人考慮提告，再加上其他同事的證詞，認為女方並非合意發生性行為，故依兩個強制性交罪合併判處4年10月徒刑。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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