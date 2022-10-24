Gino勁宥被判刑後首發聲！喊冤不認性侵嘆「人醜性騷擾」

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莊凱博還感嘆「人醜怎麼做都是性騷擾」，自己就算提出證據，也無法確定法官是否有認真看待，好像自己「講出來的話都是錯的，提出來的證據都是歪的」。莊凱博更表示，看到對方提出300萬賠償金的要求，「好像終於明白為什麼要提告」。
雖然莊凱博替自己喊冤，但根據法院判決書指出，莊凱博在2020年5月於新北市工作室內，和該位女直播主以及其他同事共6人一起飲酒，之後其他同事陸續離去，莊男趁機敲門把該女直播主叫出房外，然後強抱到廚房流理台上性侵得逞。
事後女方顧及工作室團隊和諧，並念在莊男可能只是酒後亂性，不想把事情鬧大，隔天約莊男出來談判，要求莊男道歉並承諾以後不得再犯，不料結果又遭二度拖到廚房流理台上性侵。莊男還喊「看到妳就忍不住」等語，讓女方決定不忍了，向老闆揭發莊男惡行、憤而提告。
法院審酌女方事後傳訊斥責莊男「很過分」、「感覺你一點罪惡感都沒有」，且事發後就有告訴友人考慮提告，再加上其他同事的證詞，認為女方並非合意發生性行為，故依兩個強制性交罪合併判處4年10月徒刑。（編輯：倪浩軒）
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