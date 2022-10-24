名家論壇》吳崑玉／被架離的不只是胡錦濤　而是黃金十年

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胡錦濤代表的不是一個人，一個派系，而是一個美好的時代，而這正是習帝最恨的。每當經濟下滑，外交關係不順，兩岸愈走愈遠，維穩大白愈來愈粗暴，政治上成天「折騰」，人們便開始懷念起胡錦濤時代那「黃金十年」。那是改革開放以來，甚至是中國有史以來，最突飛猛進，日子過得最好的十年。習近平搶到了這座金山，卻一路折騰到人們苦不堪言，遑論超越。國際上的企業家、外交家，也都懷念起十年前那些飽讀詩書，學養俱佳的中共官員，起碼他們不會成天在人家國家領土上喊打喊殺，還把人拖進領事館裡動手施暴。即使在王立軍躲進重慶美國領事館時，武警包圍了領事館要求交人，館內四個美國陸戰隊提槍備戰，但最後還是循外交途徑文明解決。不敢想像同樣的事件若發生在現在，重慶美國領事館還存不存在？
胡錦濤是鄧小平指定的隔代接班人，原因不只是他多能幹，而是他夠狠。據老共那邊的人描述，1989年西藏拉薩暴動，時任貴州書記的老胡奉命緊急入藏救援。他先跟反抗軍首領懇談，某年某月某日12點前放下武器，既往不究，一切好談。實際上解放軍已默默開到拉薩附近，時間一到，立馬衝進拉薩，不服宵禁者通通被殺，據說還有上萬反抗份子與僧侶被槍逼到附近冰湖裡沉底。他的狠勁與果斷，受到89民運後正在風雨飄搖的鄧小平等人賞識，於是把他調來中央，增加歷練，最後委以大任。
但你若跟胡錦濤握過手，絲毫感受不到他的霸氣。他永遠一號笑容對人，固定位置擺著一隻如棉手掌摸一下就好，不似老習粗手會瞪眼跟你比手勁。他可以把新聞稿背到一字不漏，講完話便可立馬發稿，不增不減，不垢不淨。2005年宋胡會要發公報前，9個常委一字排開，改一個字都要9個人一起簽字同意，顯示他徹底奉行集體領導，絕不會以個人意志凌駕他人。據說，他在中央歷練的時候，也是被其他派系的人搞過的，所以當上總書記後，謹小慎微，只求安全下莊。
但他不是沒有想法的人，卻也很能聽懂各方意見。2005年宋胡會後瀛台家宴，宋主席回來後對他讚不絕口，說他博覽群書，知識廣博，觀念開放。老宋曾很坦白的跟他說，台灣已經是民選政府，兩岸關係要好好走下去，「中華民國」這四個字恐怕繞不過去。也許是他聽進去了，後來老胡時代出現的許多中共戲劇，像建國大業、人間正道是滄桑…等，不但讓國旗國徽出來，也開始肯定國民黨軍隊，在抗日戰爭正面戰場上的貢獻。現在老戲翻紅的「讓子彈飛」，也是在2010年老胡時代上映的，狠命諷刺馬列主義與中國官僚土霸，民國9年的縣府預算都預支到民國90年了，我們都懷疑這戲是怎麼通過審批的？但老胡時代，還是讓它出了。
但這一切開放態度，到了老習時代全都沒了。「維穩」成了首要工作，經費比國防預算還多，言論審查比明清文字獄還嚴。如果人們真心心甘情願團結在黨的領導下，那還需要那麼龐大的人力維穩?那需要如此嚴絲合縫的網路長城堵截？何必砸那麼多錢，佈置那麼多海康威視，監視人們的一舉一動？到了老習第二任，一大票知識網紅全都機伶的閃人撤退，「邏輯思維」變成了心靈雞湯；韓寒2012年後也沒了聲息。敏感的人當時已聞到不尋常的味道，但無法相信改革開放會走回頭路，跟李克強一樣堅信長江黃河的水不會倒流。事實是，在老習抽刀斷水的鐵腕統治下，江河真的倒流了。原因無他，老胡再狠，仍不會用情治系統對付國內政敵，但老習不但會，而且以反貪腐為名，掌握情治與政法系統，徹底搞死搞殘所有政敵與不同派系。那老習的人馬就真的不貪不腐嗎？別說笑話了，敵人就辦，自己人不辦，小學風紀股長都會幹的事，中紀委怎會不懂！
兩岸關係也是一樣。現在還在迷信「九二共識，一中各表」的人，宣揚馬政府兩岸關係如何穩定的人，刻意忽視了胡時代與習時代的差別。胡時代願意承認台灣是個政治實體，尋求雙方人民的交流與互動，希望能從誤解到瞭解，由瞭解而化解，進而和解，慢慢走向和平統一。但老習根本沒這個耐性。把馬英九及中華民國派定位為B型台獨或「獨台」，早有大陸學者提出，但直到老習上台後才奉為官方信條，不斷從國台辦和首長們口中吐出。「九二共識等於一中，沒有各表」，也在習時代確立。直到2019年「告台灣同胞書」，甚至把「九二共識」等同於「一國兩制」，像肉品市場那條趕豬上秤的鐵巷子一樣，只准台灣各黨各派來談促進一國兩制，其餘免談。至此，兩岸間除了投降談判，已經沒什麼好談的了，什麼「和平協議」，只是拿胡時代的經驗，硬套在習時代的利劍上，自己騙自己說那是和平的橄欖枝。甚至，只是為了向老共示好，獲得一點資源，睜眼說瞎話以填滿自己的口袋。
說實話，我個人還滿懷念胡錦濤的。至少在他那個時代，還看到一點和平與相互尊重的曙光，看到一整批奮力學習向上的幹部與官員，整個中國也有著一片明治維新那種活力氣象。當時中國還不如現在進步，但假日時可以看到整批省委幹部進大學上現代管理課程，官員發言與文告常出現許多很新的名詞。但現在，只能像背毛語錄一樣學習習思想，文告裡也只能看見黨八股。
習大大在二十大架走的，不只是一個有恩於他的前輩胡錦濤，而是一整個改革開放時代，包括那一整代的信仰、希望、和成就。胡錦濤那個表情，就像在質問習近平:「你怎麼能？」「你怎麼敢？」而習的轉頭，像在回:「我贏了，你輸了，你還能怎樣？」胡的表情，也正是一整代改革開放信奉者，看到這一幕時的問號加驚嘆號？！而這些心底的問號，會轉成「潤(Run)」或反嗎？很難說得準。但可以想見，這些問號會轉成許許多多的陽奉陰違與曲意奉承，茍全性命於亂世，不求聞達於諸候，只求茍免而不懷仁，貌恭而不心服。就像大躍進時可以產出五百斤大西瓜一樣，那不會是另一個大幅躍進的時代開始，而更大機率是一整批習派旅鼠，甚至整代中國人的集體墜樓事件。未來如何？雖仍有待時間來驗證，但實在很難有什麼樂觀的期待。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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