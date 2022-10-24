《良辰吉時》主題曲獲金鐘惹議！許常德：輪不到我發言
金鐘頒獎惹爭議！由知名音樂人許常德和范曉萱製作的電視劇《良辰吉時》歌曲《I Promise》，獲得「主題歌曲獎」，卻不符合報名獎項規定的「為該戲劇原創」條件，報名單位「影響原創」表示：「皆揭露歌曲背景，並按照報名規章作業。」後續端看文化部如何回應，是否會收回該獎座，引發外界關注，許常德昨（23）日在社群平台上被問及此事也做出回應，將話語權留給製作公司。
許常德和范曉萱為多年好友，她20多年前出道的招牌歌曲《Rain》、《深呼吸》和《氧氣》都由許常德填詞，兩人再度攜手合作的《I Promise》，是去年為了大甲媽祖遶境活動所創作的歌曲，結合電音與傳統民俗活動，顛覆外界對祝壽歌曲的印象，感動許多歌迷與信徒，因此被導演黃熙選為《良辰吉時》主題曲。
不過，金鐘獎對此獎項的規定是「專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲」，《I Promise》明顯不符合條件，對此，許常德表示，一切交由報名獎項的公司回應，「輪不到我發言」，也樂觀看待：「能趁機把參賽的規則和內幕公開，會發現很多感動，請期待」。
由於電影《窄路微塵》主題曲《在路上》，今年入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲」，也因相同情況取消資格，該創作人黃衍仁坦承確是改編歌，「雖然可惜，但搞清楚件事更重要，公平更重要」。金鐘的「主題歌曲獎」為今年首設的新獎項，後續處理方式，引發外界關注。文化部長李永得今（24）日指出，已把資料交給評審委員會鑑定，若違反報名資格將取消獎項；查證時間不會超過2周，「若事證明確1周就會解決」。