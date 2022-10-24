2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《良辰吉時》主題曲獲金鐘惹議！許常德：輪不到我發言

▲當年范曉萱（右）出道首張專輯，有多首經典歌曲由許常德填詞。（圖／翻攝自許常德FB）
▲當年范曉萱（右）出道首張專輯，有多首經典歌曲由許常德填詞。（圖／翻攝自許常德FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-10-24 09:07:222022-10-24 09:42:52

金鐘頒獎惹爭議！由知名音樂人許常德和范曉萱製作的電視劇《良辰吉時》歌曲《I Promise》，獲得「主題歌曲獎」，卻不符合報名獎項規定的「為該戲劇原創」條件，報名單位「影響原創」表示：「皆揭露歌曲背景，並按照報名規章作業。」後續端看文化部如何回應，是否會收回該獎座，引發外界關注，許常德昨（23）日在社群平台上被問及此事也做出回應，將話語權留給製作公司。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲金馬影帝李康生主演台劇《良辰吉時》。（圖／CATCHPLAY）
▲《良辰吉時》講述生死議題，與《I Promise》歌詞相契合。（圖／CATCHPLAY）
▲范曉萱、製作人許常德的歌曲《I Promise》奪下「主題歌曲獎」，卻爆出不符合報獎資格。（圖／翻攝保庇線上祈福YT）
▲范曉萱、製作人許常德的歌曲《I Promise》奪下「主題歌曲獎」，卻爆出不符合報獎資格。（圖／翻攝保庇線上祈福YT）
許常德和范曉萱為多年好友，她20多年前出道的招牌歌曲《Rain》、《深呼吸》和《氧氣》都由許常德填詞，兩人再度攜手合作的《I Promise》，是去年為了大甲媽祖遶境活動所創作的歌曲，結合電音與傳統民俗活動，顛覆外界對祝壽歌曲的印象，感動許多歌迷與信徒，因此被導演黃熙選為《良辰吉時》主題曲。

不過，金鐘獎對此獎項的規定是「專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲」，《I Promise》明顯不符合條件，對此，許常德表示，一切交由報名獎項的公司回應，「輪不到我發言」，也樂觀看待：「能趁機把參賽的規則和內幕公開，會發現很多感動，請期待」。

▲對於創作獲獎惹爭議，許常德表示由報名單位統一對外說明。（圖／翻攝自許常德FB）
▲對於創作獲獎惹爭議，許常德表示由報名單位統一對外說明。（圖／翻攝自許常德FB）
由於電影《窄路微塵》主題曲《在路上》，今年入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲」，也因相同情況取消資格，該創作人黃衍仁坦承確是改編歌，「雖然可惜，但搞清楚件事更重要，公平更重要」。金鐘的「主題歌曲獎」為今年首設的新獎項，後續處理方式，引發外界關注。文化部長李永得今（24）日指出，已把資料交給評審委員會鑑定，若違反報名資格將取消獎項；查證時間不會超過2周，「若事證明確1周就會解決」。

金鐘爭議／《良辰吉時》主題曲不符資格？文化部將重審

阿翰原本想推掉！揭拍金鐘短片關鍵　看那一幕起雞皮疙瘩

金鐘主持都學霸！陳家逵展功力　自訪自演「有點寂寞」

楊謹華搶影后5度槓龜！慶功宴失落：是不是每次都差1票

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀