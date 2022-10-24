身分證「中1字」！王品初瓦「孔劉」代言啤酒：第二罐5折
王品集團邀來韓國五星主廚孫榮聯手打造的「初瓦 韓式料理」，7月一開幕訂位就夯爆，至今一位難求。今（24）日宣布限量引進孔劉代言的韓國暢銷啤酒TERRA，只要出示身份證姓名對中「孔」或「劉」任1字，可享TERRA啤酒第二罐5折優惠。歡慶萬聖節，10/29將聯合旗下年輕人最愛的四大品牌初瓦、嚮辣、尬鍋及肉次方，在台北西門町商圈舉辦妖怪盛大遊行，門市顧客挑戰遊戲成功還能獲得「免費升級加菜」的贈菜券。
初瓦韓式料理超霸氣把整顆泡菜現剪燉煮成「初瓦嘿唷泡菜鍋」，搭配經典韓味烤肉、半半炸雞、辣炒年糕、大邱辣燉豬肋等主打菜色；並鎖定年輕族群，夜間9點轉換成韓國夜生活情境，炫麗搭配布帳馬車美食及炸彈酒、燒啤等風味調酒，超嗨的熱鬧酒桌遊戲限定夜間登場。難怪一開幕就受到熱愛韓式料理的粉絲捧場，訂位總是大爆滿。
現在不用急著出國就能喝到男神孔劉代言的韓國TERRA啤酒，王品集團初瓦韓式料理10/24起限量引進開賣、售完為止，還玩起「尋人任務」，只要消費者名字內有「孔」或「劉」任1字，到店消費可享TERRA啤酒第二罐5折優惠。
為歡慶歡慶萬聖節，王品10/29將在台北西門町商圈舉辦妖怪盛大遊行，聯合旗下韓式料理「初瓦」、頂級和牛麻辣鍋「嚮辣」、台式風味潮鍋「尬鍋」及燒肉吃到飽「肉次方」請出四路妖怪齊力搞鬼，初瓦派出「泡菜空姐」和「起司瀑布小妖怪」搗蛋，肉次方出動霸氣虎妖「立方虎」及表情超鏘的「絕品昇龍牛」拚場，尬鍋召喚「茄芷袋台客」攜手「金雞時尚雞」，嚮辣找來當家「辣姊」穿旗袍坐鎮搭配「辣椒鬍子哥」火辣出巡。
四路妖怪還將突襲各品牌門市，現場顧客只要限時完成任務、挑戰遊戲成功，即可獲得「免費升級加菜」的贈菜券。11/1～11/30四品牌更啟動跨店「瘋美食饕客任務」，下載「王品瘋美食」APP，消費任一品牌滿500元，就送四品牌贈菜券各1張；完成三品牌消費條件，還加贈瘋點數150點，並有機會獲得限定「5元套餐券」吃好吃滿。