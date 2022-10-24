食藥署「從天而降」下指引介入高端？薛瑞元：誤會

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今薛瑞元赴立院衛環委員會就「我國疫苗緊急採購授權使用相關法制，及高端疫苗採購違失、股價異常波動調查進度、未來施打與屆期銷毀規劃、各國入境規定疫苗認可現況與我國配套因應措施、賠（補）償機制研議等總檢討」進行專題報告。
薛瑞元會前接受媒體聯訪時直言「那是一個誤會」，他解釋，臨床試驗繳交期中報告就可以申請EUA，不一定要臨床試驗通過結案，高端二期臨床試驗最近剛結案，結案報告才出來。被問及是否會公布高端二期臨床報告時，薛瑞元則說臨床試驗報告不一定會公布，依法也不一定要公布。
高端疫苗自2021年8月23日起，提供20歲以上民眾接種，截至今年10月20日，接種高端疫苗達305萬9615人次，約佔國內新冠疫苗累計接種4.9%。衛福部表示，高端疫苗核准使用效期預計可到今年11月，截至10月21日，中央與各縣市回報的屆效疫苗共約120.8萬劑，並陸續依程序銷毀，其中中央庫存屆效數量約119萬劑，銷毀費用與相關倉儲配送費用皆已包含與高端疫苗採購內。
衛福部坦言，目前高端疫苗尚未納入世界衛生組織緊急使用清單中，依照外交部統計，目前國際間承認高端疫苗的國家計有10國，包含印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、泰國、愛沙尼亞、巴拉圭、馬來西亞與聖克里斯多福。