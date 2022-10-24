頻插嘴管台海！馬斯克與中國商業利益龐雜　恐涉繞台軍演

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據《中央社》報導，北約內部有名資深官員，對於馬斯克以及其商業夥伴甲骨文（Oracle）董事長兼科技長艾里森（Larry Ellison）與中國之間的親密關係感到憂慮。
報導指出，中國騰訊控股（Tencent Holdings）與甲骨文在2017年建立戰略聯盟，同一年騰訊購入電動車大廠特斯拉（Tesla）約5%股份，而特斯拉也在2019年時，於上海建立超級工廠，並獲中國政府特殊優惠待遇，自此中國成為特斯拉的第二大市場，更在2021年時，特斯拉在中國的營收達到規模最大的美國市場近60%，形成特斯拉與中國之間錯綜複雜的商業利益關係。
馬斯克還在今年8月時，為為中共中央網路安全和資訊化委員會辦公室主管的《中國網信》雜誌，以「相信科技創造美好未來」為題撰文，當時《南華早報》報導指出，馬斯克是《中國網信》今年1月創辦以來第一位外籍作者。
隨著中國積極發展國內電動車相關產業及供應鏈並拓展海外市場，特斯拉也在中國面臨了日益激烈的競爭，股價自去年底呈現下滑趨勢，因此北京可施壓、操作的著力點也增加。
不僅是馬斯克，報導認為，深受馬斯克信任的商業夥伴、甲骨文董事長與解放軍的關係或許更令人憂心。消息人士說法稱，騰訊控股收集的大數據，與甲骨文的雲端運算技術，在8月時協助共軍進行戰略戰術決策。共軍因此可以快速調整原已排定的海軍演訓時程，並有效整合網路、陸、海、空及太空等多個作戰領域。
近來馬斯克頻頻針對台海局勢以及俄烏戰爭發表意見，除了在推特上暢談終止俄烏戰爭的辦法，還為烏克蘭提出「和平計畫」，先前他曾接受《金融時報》訪問，主張將台灣設為「中國特別行政區」，頻頻引發爭議，並且招來美國政府關注。
《華郵》報導則指出，華府開始憂心馬斯克捲入地緣政治問題，認為馬斯克的影響力大卻越來越魯莽。此外，因為馬斯克在中國有商業投資，並計劃在俄羅斯投資，也讓美國部分高級官員懷疑馬斯克的商業利益有可能會影響其外交事務。有聯邦政府官員說法表示，美國政府目前正努力減少對馬斯克的依賴，儘管馬斯克已經通過美國國防承包商的審查，但仍希望對馬斯克進行更徹底的審查，包括他在俄羅斯和中國的任何擴張計畫。
《路透社》近日也有報導指出，雖然還在初步討論階段，但華府拜登政府內正研擬是否將馬斯克的投資計畫列入國安審查。