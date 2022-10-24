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名家論壇》蕭徐行／台海問題國際化　武力攻台難上難

▲中國國家主席習近平在二十大的報告中，多次提到外部勢力干涉台灣問題一事。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平在二十大的報告中，多次提到外部勢力干涉台灣問題一事。（圖／美聯社／達志影像）

文／蕭徐行

2022-10-24 10:18:30

中國國家主席習近平在中共二十大的政治報告中提到台灣及港澳治理相關內容，雖然講演內容不脫過往的統戰基調；但是習近平強調「解決台灣問題是中國人自己的事」，且「決不承諾放棄使用武力」，這正說明了在美國強力介入下，台海問題不僅是「中國國內」事務，更是「中美」兩國間的大問題。因此，除非美國在維護第一島鏈利益上「知難而退」，否則解決台灣問題，只能稱為中共現階段難上加難的長期使命。

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習近平發表政治報告時提出，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人自己來決定。且「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」「解決台灣問題是中國人自己的事」這句話顯然就是針對台灣背後的老大–美國說的。

美國總統拜登近日在訪談節目中，被問到中國若武力犯台，美軍是否防衛台灣時，拜登給予肯定回應，並表示：「美方維持『一中政策』，台灣對於獨立有自己的判斷，我們不會鼓勵他們獨立，那是他們的決定」。在中國日益強大的武力威脅下，拜登明確提到防衛台灣的說法，並不令人意外；然而，提到台灣獨不獨立的這句話，是畫蛇添足還是心理的意思再度引起外界議論，有專家就認為，中國憂心拜登此言是暗示台灣可以自行決定是否獨立。「台灣獨立」這四個字自然引起了兩岸三國以及台海兩岸人士的敏感神經，特別是美國很長一段時間沒有再提過台灣獨立，如今拜登卻脫口而出，連上國務院發言人普萊斯說的「美國不對台灣主權採取立場」，這會讓台海關係再度緊張的。習近平對於兩岸關係的說法，顯然就是指向放言保護台灣的美國。

習近平又補充，維持「武力統一」這個選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。這顯然就是認定美國的積極介入讓台海問題已經國際化，並認知兩岸統一的阻礙是在美國。因為，美國擔心兩岸統一會讓中國軍事力量直接突破第一島鏈，讓中國進入美國獨霸的太平洋區域。

兩岸保持現狀可說是美國自1979年以來維持40多年的現狀，目的是維持台海和平與穩定的基礎，並保護台灣民眾的安全。美國在1972年的美中上海公報是用「知悉」海峽兩岸所有的中國人都堅持一個中國，台灣是中國的一部分。並對這一立場不提出異議，它重申它對於中國人自己和平解決台灣問題的關心，美國也多次提出反對任一單方面改變台灣海峽的現狀。至於過往曾提到的以和平方式促成兩岸的統一，幾乎很少再聽到美方提及，這應該是跟中國近來對於世界的威脅越來越大，武統派聲浪越來越高有關。正因為美國對於保衛台灣的策略趨於強硬，加上俄烏戰爭給中共的殷鑑，這都讓台海現狀不是中美單一國家可以自行其事的改變，也不是中國想要統一就能夠竟其功的。其在中美對立的台海局勢中，無能主導自身命運的台灣的處境更是尷尬，如何左右逢源，讓中美台三方和平相處，成為台灣追求國家安全的很大任務。

當然，中國面臨內憂甚於外患，尤其在疫情爆發近三年來，中國的「清零」政策封鎖了大陸人民一切走向自由開放之路，也封住了中國的經濟向上發展。如今想要開放防疫限令，又擔心病毒四處蔓延；但是不開放顯然造成了現在經濟衰退，產業停頓的困境，也妨礙了中國與國際社會聯繫之途。所以，中國現階段以解決國內亂七八糟的經濟與內政議題為優先，並沒有把統一當作最急切的目標，台灣如何在強權邊自處，就需要高度的智慧了。

中國武力位居世界第二，台灣軍力與其完全不成對比，而且中共已經表明了台灣只要走向獨立，就會以武力統一台灣，所以目前看來積極追求獨立並不務實，加上美國也不明確支持，走獨立是製造大陸攻台的藉口而已。再者，美國現階段只希望維持台海政治現狀，而台灣還是由美方掌控，不要出現敵我勢力消長的情形。所以對台灣最重要的還是美國願意出兵捍衛台灣，而不是獨不獨立的問題，因為台灣發生動盪，牽扯的不僅是軍事衝突，武力相向；而是全球國力前五大的強國涉入其中，並造成全球經濟的毀滅戰。


●作者：蕭徐行／資深媒體人

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