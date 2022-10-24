名家論壇》蕭徐行／台海問題國際化　武力攻台難上難

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美國總統拜登近日在訪談節目中，被問到中國若武力犯台，美軍是否防衛台灣時，拜登給予肯定回應，並表示：「美方維持『一中政策』，台灣對於獨立有自己的判斷，我們不會鼓勵他們獨立，那是他們的決定」。在中國日益強大的武力威脅下，拜登明確提到防衛台灣的說法，並不令人意外；然而，提到台灣獨不獨立的這句話，是畫蛇添足還是心理的意思再度引起外界議論，有專家就認為，中國憂心拜登此言是暗示台灣可以自行決定是否獨立。「台灣獨立」這四個字自然引起了兩岸三國以及台海兩岸人士的敏感神經，特別是美國很長一段時間沒有再提過台灣獨立，如今拜登卻脫口而出，連上國務院發言人普萊斯說的「美國不對台灣主權採取立場」，這會讓台海關係再度緊張的。習近平對於兩岸關係的說法，顯然就是指向放言保護台灣的美國。
習近平又補充，維持「武力統一」這個選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。這顯然就是認定美國的積極介入讓台海問題已經國際化，並認知兩岸統一的阻礙是在美國。因為，美國擔心兩岸統一會讓中國軍事力量直接突破第一島鏈，讓中國進入美國獨霸的太平洋區域。
兩岸保持現狀可說是美國自1979年以來維持40多年的現狀，目的是維持台海和平與穩定的基礎，並保護台灣民眾的安全。美國在1972年的美中上海公報是用「知悉」海峽兩岸所有的中國人都堅持一個中國，台灣是中國的一部分。並對這一立場不提出異議，它重申它對於中國人自己和平解決台灣問題的關心，美國也多次提出反對任一單方面改變台灣海峽的現狀。至於過往曾提到的以和平方式促成兩岸的統一，幾乎很少再聽到美方提及，這應該是跟中國近來對於世界的威脅越來越大，武統派聲浪越來越高有關。正因為美國對於保衛台灣的策略趨於強硬，加上俄烏戰爭給中共的殷鑑，這都讓台海現狀不是中美單一國家可以自行其事的改變，也不是中國想要統一就能夠竟其功的。其在中美對立的台海局勢中，無能主導自身命運的台灣的處境更是尷尬，如何左右逢源，讓中美台三方和平相處，成為台灣追求國家安全的很大任務。
當然，中國面臨內憂甚於外患，尤其在疫情爆發近三年來，中國的「清零」政策封鎖了大陸人民一切走向自由開放之路，也封住了中國的經濟向上發展。如今想要開放防疫限令，又擔心病毒四處蔓延；但是不開放顯然造成了現在經濟衰退，產業停頓的困境，也妨礙了中國與國際社會聯繫之途。所以，中國現階段以解決國內亂七八糟的經濟與內政議題為優先，並沒有把統一當作最急切的目標，台灣如何在強權邊自處，就需要高度的智慧了。
中國武力位居世界第二，台灣軍力與其完全不成對比，而且中共已經表明了台灣只要走向獨立，就會以武力統一台灣，所以目前看來積極追求獨立並不務實，加上美國也不明確支持，走獨立是製造大陸攻台的藉口而已。再者，美國現階段只希望維持台海政治現狀，而台灣還是由美方掌控，不要出現敵我勢力消長的情形。所以對台灣最重要的還是美國願意出兵捍衛台灣，而不是獨不獨立的問題，因為台灣發生動盪，牽扯的不僅是軍事衝突，武力相向；而是全球國力前五大的強國涉入其中，並造成全球經濟的毀滅戰。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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