全家霜淇淋日20元？業者認了「是真的」：一招吃齊4口味
全家每每推出霜淇淋「買一送一」就被吃爆，更何況是下殺4折的霜淇淋。全盈+PAY從今年中開始祭出獨享優惠，每周五六日可開吃半價霜淇淋，不只為新支付帶來許多全家鐵粉，也間接帶起一股假日吃霜淇淋的小確幸熱潮，可惜霜淇淋促銷活動在10月初就已畫上句點。近日臉書有網友貼出全家「霜淇淋日」的機台照片，一支霜淇淋只要20元，立刻吸引眾人目光，還有不少人差點衝到門市現場。不過「霜淇淋日」可不是每間店、每天都有，全家也證實有此活動，但只有特定時刻才會出現。
有網友在臉書社團分享，全家舉辦「霜淇淋日」，每支霜淇淋只要20元，相當於4折價，比買一送一還便宜，眾人一見照片差點暴動，短時間內超過2千人按讚，還有網友差點立刻出發衝現場，不過有民眾反映，才剛從門市回來，但並沒有看見20元霜淇淋優惠。全家回應《NOWnews》詢問表示，確實有「霜淇淋日」活動立牌，不過這是門市要準備清洗機台，或是霜淇淋口味即將換檔，才會祭出優惠價來出清。
這次全家霜淇淋和Youtuber古娃娃「WA!COOKIES」合作，一口氣推出4種霜淇淋口味，包括「玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖、海鹽焦糖」，新品上市已20天，還是有不少民眾撲空，想吃指定口味卻不知去哪買。其實可利用「霜淇淋地圖」功能，勾選「單口味店」就能篩選出全台近1300間門市，店內是販售「玫瑰起司」；勾選「雙口味店」則會顯示700間門市，店內販售「海鹽牛奶、慢煮焦糖」口味，以及綜合兩者的「海鹽焦糖」口味，另外可加勾「圓滾滾店」，就會特別挑出可擠出胖胖霜淇淋的機台。