全家霜淇淋日20元？業者認了「是真的」：一招吃齊4口味

▲網友分享全家「霜淇淋日」限時優惠，每支20元吸足眾人目光。（圖／取自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」）
▲網友分享全家「霜淇淋日」限時優惠，每支20元吸足眾人目光。（圖／取自「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-25 09:18:092022-10-25 10:15:18

全家每每推出霜淇淋「買一送一」就被吃爆，更何況是下殺4折的霜淇淋。全盈+PAY從今年中開始祭出獨享優惠，每周五六日可開吃半價霜淇淋，不只為新支付帶來許多全家鐵粉，也間接帶起一股假日吃霜淇淋的小確幸熱潮，可惜霜淇淋促銷活動在10月初就已畫上句點。近日臉書有網友貼出全家「霜淇淋日」的機台照片，一支霜淇淋只要20元，立刻吸引眾人目光，還有不少人差點衝到門市現場。不過「霜淇淋日」可不是每間店、每天都有，全家也證實有此活動，但只有特定時刻才會出現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在臉書社團分享，全家舉辦「霜淇淋日」，每支霜淇淋只要20元，相當於4折價，比買一送一還便宜，眾人一見照片差點暴動，短時間內超過2千人按讚，還有網友差點立刻出發衝現場，不過有民眾反映，才剛從門市回來，但並沒有看見20元霜淇淋優惠。全家回應《NOWnews》詢問表示，確實有「霜淇淋日」活動立牌，不過這是門市要準備清洗機台，或是霜淇淋口味即將換檔，才會祭出優惠價來出清。

▲全家說明確實有「霜淇淋日」活動立牌，不過通常是特定時間點才會出現。（圖／翻攝臉書）
▲全家說明確實有「霜淇淋日」活動立牌，不過通常是特定時間點才會出現。（圖／翻攝臉書）
這次全家霜淇淋和Youtuber古娃娃「WA!COOKIES」合作，一口氣推出4種霜淇淋口味，包括「玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖、海鹽焦糖」，新品上市已20天，還是有不少民眾撲空，想吃指定口味卻不知去哪買。其實可利用「霜淇淋地圖」功能，勾選「單口味店」就能篩選出全台近1300間門市，店內是販售「玫瑰起司」；勾選「雙口味店」則會顯示700間門市，店內販售「海鹽牛奶、慢煮焦糖」口味，以及綜合兩者的「海鹽焦糖」口味，另外可加勾「圓滾滾店」，就會特別挑出可擠出胖胖霜淇淋的機台。

▲這次四口味以綜合「海鹽焦糖」最受好評，在霜淇淋地圖勾選「圓滾滾店」，就會顯示哪裡有可擠出胖胖霜淇淋的機台。（圖／餓童日記提供）
▲這次四口味以綜合「海鹽焦糖」最受好評，在霜淇淋地圖勾選「圓滾滾店」，就會顯示哪裡有可擠出胖胖霜淇淋的機台。（圖／餓童日記提供）

快撿瓶子！7-11回收寶特瓶「換拿鐵」　燕麥拿鐵買5送4

限5天！7-11汽水、洋芋片買一送一　全家台酒泡麵半價

牛角燒肉20周年！身分證中「4碼」半價　4人同行1人20元

LINE免費貼圖7組釋出！「萬聖版」駕到：不給糖就洗版

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀