2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

因應東港林邊等地用水需求　台水斥資2.1億供水工程啟用

▲台灣自來水公司今（24）表示，林邊伏流水下游自來水啟用，除了可穩定東港、林邊及鄰近鄉鎮平日供水，也可因應連假及觀光旺季的大量用水需求。（圖／台水提供）
▲台灣自來水公司今（24）表示，林邊伏流水下游自來水啟用，除了可穩定東港、林邊及鄰近鄉鎮平日供水，也可因應連假及觀光旺季的大量用水需求。（圖／台水提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-10-24 10:26:11

台灣自來水公司今（24）表示，為改善屏東林邊、東港、琉球及周邊地區每逢假日或觀光旺季常發生水壓不足問題，台水配合屏東縣政府的林邊溪伏流水開發計畫，斥資約新台幣2.1億元配合辦理下游自來水工程，目前已正式加入營運出水，使林邊淨水場出水能力提升至每日1萬噸，除了可穩定林邊及鄰近鄉鎮平日供水，也可因應連假及觀光旺季的大量用水需求。

林邊、東港及琉球等鄉鎮因交通便利、產業發達加上豐富的觀光資源，每逢假日或觀光旺季，大量旅客人流移動，用水需求大增，但當地供水民生及觀光用水，大多仰賴相距60公里以外的牡丹水庫及淨水場，受限於長距離送水管供水，調配供水相當不易。

為了維持該地區的供水穩定，2021年起屏東縣政府推動林邊溪建功伏流水示範場址開發計畫，同時台水公司也斥資約新台幣2.1億元配合辦理林邊溪伏流水下游自來水工程，包括建功伏流水場址至林邊淨水場埋設口徑600釐米，長達8公里的導水管，同時改善林邊場既有過濾及機電設備，並於場內新建一套淨廢水處理設備，使林邊淨水場出水能力提升至每日1萬噸，已於2022年10月正式加入營運出水，除了可穩定林邊及鄰近鄉鎮平日供水，也可因應連假及觀光旺季的大量用水需求。

另外，台水提到，原牡丹淨水場須供水至東港、小琉球等地區，也因林邊伏流水營運後，牡丹淨水場可將減供的部分往南供墾丁、恆春等地區，改善該等地區水量及水壓不足問題。未來該地區除了既有牡丹水庫供水外，也取用與二峰圳相同優質水源的林邊溪建功伏流水為公共給水水源，二者相互支援運用，未來可望大幅降低缺水風險，對當地民眾生活及產業發展的用水將更為穩定。

我是廣告 請繼續往下閱讀

EEN Taiwan成功續約歐洲經貿網　助中小企業掌握歐盟商機

龔明鑫：今明兩年台灣人均GDP可望勝日韓、稱霸東南亞

半導體業也淪陷！台綜院：9月整體電力景氣轉低迷黃藍燈

商研院參與聯合國ESG會議創里程碑　許添財被認證ToS專家

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀