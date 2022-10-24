首起賄選案起訴！彰化某村長候選人母親：兒當選招待出遊

▲彰化大村鄉大橋村一名村長候選人母親因承諾「兒當選就招待出遊」涉嫌賄選遭起訴。（資料照／記者陳雅芳攝）
▲彰化大村鄉大橋村一名村長候選人母親因承諾「兒當選就招待出遊」涉嫌賄選遭起訴。（資料照／記者陳雅芳攝）

編輯中心／綜合報導

2022-10-24 13:37:26

彰化縣大村鄉大橋村一名村長候選人，其母親賴鄭婦人為老人會副會長，她在9月一場廟會活動中，向在場老人會幹部允諾「一旦當選，就要招待他們去玩一天」被依涉嫌違反選罷免法1萬元交保；檢方今（24）日偵查終結，提起公訴，成為此次選舉中，彰化縣首件涉嫌賄選被起訴案。

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檢方調查賴姓村長候選人母親賴鄭婦人，自2019年起擔任大橋村老人會副會長，兒子為老人會幹部，但她卻在今年9月8日上午，於慶安宮召開老人會幹部會議時上台表示，若兒子當選，她將出資招待出去2天1夜，有賄選嫌疑；檢察官指揮法務部調查局彰化縣調查站、員林警分局、彰化縣專勤隊展開調查，蒐集證據偵辦。

據了解，老人會活動並非免費，會員還必須出資2500元，因此通知近20名村民到案說明，鄭賴婦人事後坦承涉嫌賄選，檢方依涉嫌違反公職人員選舉罷免，於今日提起公訴。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，檢方已接獲逾100件賄選檢舉案，其中已有數十件列入偵字和他字案搜證偵辦中，包括涉嫌有現金、禮品等賄選，也呼籲選民勿對選民行求、期約或交付不正利益賄選，否則即使當選，檢方也會向法院提起當選無效之訴。（編輯：林莞茜）

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